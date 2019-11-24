Василий Орлов: техники не хватает, чтобы быстро устранить гололёд

«Конец недели запомнится всем аномальным ноябрьским дождем. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. Дороги, тротуары и дворы области покрылись наледью. Для борьбы с последствиями непогоды на дороги выведена вся уборочная техника. Её не хватает, чтобы быстро устранить образовавшийся после дождя гололёд. Работы не останавливаются даже ночью, специалисты проводят отсыпку дорог в постоянном режиме. Уважаемые амурчане, будьте предельно острожны, берегите себя», – написал Орлов.

Второй темой, которую раскрыл губернатор, стали выплаты амурчанам, пострадавшим в наводнении этим летом. Он сообщил, что на этой неделе было выдано 44 уведомления по предоставлению выплат на 136,9 миллиона рублей на приобретение жилья. Кроме того, отметил, Орлов, закончены ремонтные работы в школе села Угловое.

Продолжив тему образования, Василий Александрович напомнил, что недавно был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки на базе АмГУ. Главная его задача – ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда. «В области работают компании-лидеры – Газпром, Роскосмос, Транснефть. Мы должны готовить профессионалов, которым по плечу работа в таких передовых компаниях, которые будут обладать современными знаниями и навыками, для замещения имеющихся вакантных должностей», – сказал глава области.

Он затронул и тему спорта, отметив, что сегодня завершился российско-китайский юношеский турнир по настольному теннису. После упорной борьбы победу одержали школьники из Китая.

«Уверен, встречи с такими сильными командами, принесут нашей команде бесценный опыт, который пригодится им в следующих турнирах. Хочу поблагодарить обе команды за участие и спортивный дух. Такие соревнования подчеркивают наши партнёрские отношения с нашими китайскими друзьями, и, несомненно, мы продолжим эту хорошую традицию», – подытожил губернатор.