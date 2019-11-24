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24ноября
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сегодня, 19:16 3

Василий Орлов: техники не хватает, чтобы быстро устранить гололёд

Василий Орлов: техники не хватает, чтобы быстро устранить гололёд
Фото: instagram.com/va.orlov

Губернатор Приамурья Василий Орлов в очередной раз подвел итоги недели в Инстаграме. В первую очередь глава региона затронул самый актуальный на сегодня вопрос для амурчан – дорожные проблемы из-за гололеда.

«Конец недели запомнится всем аномальным ноябрьским дождем. Такого не было за всю историю метеонаблюдений. Дороги, тротуары и дворы области покрылись наледью. Для борьбы с последствиями непогоды на дороги выведена вся уборочная техника. Её не хватает, чтобы быстро устранить образовавшийся после дождя гололёд. Работы не останавливаются даже ночью, специалисты проводят отсыпку дорог в постоянном режиме. Уважаемые амурчане, будьте предельно острожны, берегите себя», – написал Орлов.

Второй темой, которую раскрыл губернатор, стали выплаты амурчанам, пострадавшим в наводнении этим летом. Он сообщил, что на этой неделе было выдано 44 уведомления по предоставлению выплат на 136,9 миллиона рублей на приобретение жилья. Кроме того, отметил, Орлов, закончены ремонтные работы в школе села Угловое.

Продолжив тему образования, Василий Александрович напомнил, что недавно был открыт Центр опережающей профессиональной подготовки на базе АмГУ. Главная его задача – ликвидация дефицита рабочих кадров на рынке труда. «В области работают компании-лидеры – Газпром, Роскосмос, Транснефть. Мы должны готовить профессионалов, которым по плечу работа в таких передовых компаниях, которые будут обладать современными знаниями и навыками, для замещения имеющихся вакантных должностей», – сказал глава области.

Он затронул и тему спорта, отметив, что сегодня завершился российско-китайский юношеский турнир по настольному теннису. После упорной борьбы победу одержали школьники из Китая.

«Уверен, встречи с такими сильными командами, принесут нашей команде бесценный опыт, который пригодится им в следующих турнирах. Хочу поблагодарить обе команды за участие и спортивный дух. Такие соревнования подчеркивают наши партнёрские отношения с нашими китайскими друзьями, и, несомненно, мы продолжим эту хорошую традицию», – подытожил губернатор.

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#областная власть

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Комментарии
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  • Муромов

    Муромов
    13 минут назад

    кто виноват что нет техники?

  • Брама

    Брама
    9 минут назад

    так нет или не хватает?

  • вежливый кот

    вежливый кот
    4 минуты назад

    Муромов

    кто виноват что нет техники?



    Те,кто выбирал гражданина М.....на должность,поддержав тем самым нынешний курс России!!!И тебе в ответ сказать то и нечего,ибо ты тоже своей поддержкой этих двух партий в этом виновен,многоникий!Оправдания в ответ не принимаются.Виновны.Точка.

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