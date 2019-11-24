Теннисисты из Поднебесной заняли весь пьедестал в международных соревнованиях (фото)

24 ноября в Благовещенске прошло торжественное закрытие российско-китайских юношеских соревнований по настольному теннису, которые прошли с 19 ноября на обоих берегах Амура. Были озвучены победители.

Участие в международном турнире приняли по 10 команд с каждой стороны. Россию представляли мальчики и девочки из Благовещенска, Тынды, Хабаровска, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. В китайскую сборную вошли теннисисты из Хэйхэ, Харбина, Шэньяна, Дацина и Цицикара.

Игры проходили три соревновательных по круговой системе. Спортсмены провели от 9 до 18 встреч.

«Несмотря на упорную борьбу наших ребят, школьники из Поднебесной оказались сильнее. Ведь именно Китай считается родиной пинг-понга. Он входит в программу уроков физкультуры в начальной школе, а секции настольного тенниса есть практически в каждом учебном заведении. Поэтому и места на пьедестале на этих соревнований были заняты теннисистами из КНР», – написала пресс-служба минспорта области в инстаграм-аккаунте.

Лучшими среди юношей оказалась команда Дацина, на втором месте - Шэньян, на третьем – Хэйхэ. У девушек победителем также стали спортсменки из Дацина, серебро - у Цицикара, бронза – у Харбина. Российские спортсмены также получили награды за участие в турнире и бесценный опыт игры с сильнейшими спортсменами.

На мероприятии присутствовали заммэра Хэйхэ Чжан Цзиньчжун, зампред правительства области Ольга Лысенко и министр спорта Приамурья Дмитрий Кутека. Они поздравили спортсменов и отметили, что благодаря таким турнирам дружба между двумя странами становится все крепче.