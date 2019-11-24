Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 0

Теннисисты из Поднебесной заняли весь пьедестал в международных соревнованиях (фото)

Теннисисты из Поднебесной заняли весь пьедестал в международных соревнованиях (фото)
Фото: instagram.com

24 ноября в Благовещенске прошло торжественное закрытие российско-китайских юношеских соревнований по настольному теннису, которые прошли с 19 ноября на обоих берегах Амура. Были озвучены победители.

Участие в международном турнире приняли по 10 команд с каждой стороны. Россию представляли мальчики и девочки из Благовещенска, Тынды, Хабаровска, Уссурийска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. В китайскую сборную вошли теннисисты из Хэйхэ, Харбина, Шэньяна, Дацина и Цицикара.

Игры проходили три соревновательных по круговой системе. Спортсмены провели от 9 до 18 встреч.

«Несмотря на упорную борьбу наших ребят, школьники из Поднебесной оказались сильнее. Ведь именно Китай считается родиной пинг-понга. Он входит в программу уроков физкультуры в начальной школе, а секции настольного тенниса есть практически в каждом учебном заведении. Поэтому и места на пьедестале на этих соревнований были заняты теннисистами из КНР», – написала пресс-служба минспорта области в инстаграм-аккаунте.

Лучшими среди юношей оказалась команда Дацина, на втором месте - Шэньян, на третьем – Хэйхэ. У девушек победителем также стали спортсменки из Дацина, серебро - у Цицикара, бронза – у Харбина. Российские спортсмены также получили награды за участие в турнире и бесценный опыт игры с сильнейшими спортсменами.

На мероприятии присутствовали заммэра Хэйхэ Чжан Цзиньчжун, зампред правительства области Ольга Лысенко и министр спорта Приамурья Дмитрий Кутека. Они поздравили спортсменов и отметили, что благодаря таким турнирам дружба между двумя странами становится все крепче.

Просмотров всего: 114

#спорт

распечатать


Общество

День матери, AmurDance, ловля мормышкой: выходные в Благовещенске
Спорт 2

Благовещенцев зовут поддержать «Амурских рысей» в финале хоккейного турнира

Спорт 2

Чемпионы из Амурской области получили денежные премии
В России и мире

Косторная на тренировке перед Гран-при в Японии исполнила новый усложнённый каскад
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь