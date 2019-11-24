Слетевший с трассы в Приамурье автобус вытянули танком (фото)

Организовало поездку Амурское региональное отделение российских студенческих отрядов. Первый автобус со студентами проехал без происшествий, а вот второй – занесло на спуске. Автобус в условиях сильного гололеда потерял управление и упал в кювет. Как пояснили в ДВОКУ, транспорт пришлось вызволять с привлечением тяжелой техники – БТС, танка и лебедки тяжелого транспортного тягача.

«Техникой МЧС и другой его оттуда достать не удалось. Обратились к ДВОКУ. Операцию осуществили силами личного состава батальона обеспечения учебного процесса ДВОКУ, военнослужащими по контракту, под руководством командира батальона обеспечения, подполковника Александра Иванина. Автобус был возвращен на дорожное полотно. Сложность была в том, что там очень крутой спуск и полный гололед, несмотря на то, что дорогу посыпали», – прокомментировали в ДВОКУ.

Автобус в исправном состоянии. После эвакуации его отправили по маршруту без людей.

Фото: kriminal.blg