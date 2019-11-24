Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:54 1

Слетевший с трассы в Приамурье автобус вытянули танком (фото)

Слетевший с трассы в Приамурье автобус вытянули танком (фото)

Автобус, который слетел с трассы в нескольких метрах от санатория «Василек», вытянули с помощью спецтехники ­– танка и лебедки тяжелого транспортного тягача. Как сообщало Амур.инфо, автобус вез около 30 учащихся вузов и ссузов на местный студенческий форум.

Организовало поездку Амурское региональное отделение российских студенческих отрядов. Первый автобус со студентами проехал без происшествий, а вот второй – занесло на спуске. Автобус в условиях сильного гололеда потерял управление и упал в кювет. Как пояснили в ДВОКУ, транспорт пришлось вызволять с привлечением тяжелой техники – БТС, танка и лебедки тяжелого транспортного тягача.

«Техникой МЧС и другой его оттуда достать не удалось. Обратились к ДВОКУ. Операцию осуществили силами личного состава батальона обеспечения учебного процесса ДВОКУ, военнослужащими по контракту, под руководством командира батальона обеспечения, подполковника Александра Иванина. Автобус был возвращен на дорожное полотно. Сложность была в том, что там очень крутой спуск и полный гололед, несмотря на то, что дорогу посыпали», – прокомментировали в ДВОКУ.

Автобус в исправном состоянии. После эвакуации его отправили по маршруту без людей.

Фото: kriminal.blg

Просмотров всего: 988

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество

Коровы на льду: буренки с трудом перебрались по ледяной амурской трассе (видео)
Происшествия 1

Появилось видео столкновения машин на трассе Чита – Хабаровск
Происшествия

Арестована мать малыша, выпавшего из окна 8-го этажа во Владивостоке
Общество 3

Врача, одобрившего новый порядок медосмотра водителей, повысили

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • анчар

    анчар
    58 минут назад

    Было распоряжение руководителя отвечающего за организацию безопасности дорожного движения по Области не выезжать без необходимости. А тут никогда не было и вот снова. Стихия. Ещё и метеорит летит к Земле. Нас то есть кому выручить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь