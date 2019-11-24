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24ноября
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Коровы на льду: буренки с трудом перебрались по ледяной амурской трассе (видео)

Коровы на льду: буренки с трудом перебрались по ледяной амурской трассе (видео)
Фото: Скриншот видео

В социальных сетях появилось забавное видео из Амурской области, героями которого стали коровы. Четыре буренки решили перейти через проезжую часть на одном из участков трассы Благовещенск – Хабаровск. Задачу осложнил гололед.

Многие пользователи в комментариях отметили, что кадры им напомнили выражение – как корова на льду. Перебраться через дорогу решили 4 коровы. Одной из них это сделать удалось. Другая же, как только ступила на неустойчивое покрытие, развернулась и ушла в другую сторону. Две оставшиеся буренки, передвигаясь маленькими шагами, скользя и падая, все-таки преодолели ледяной настил.

Другое видео, также демонстрирующее дорожные проблемы, было сделано недалеко от села Воскресеновка Михайловского района.

Там несколько человек катили автомобиль с опасного спуска. «Такого я даже в кино не видел. Видишь, как машину спускают: держат, а она катится, а они держат, чтобы она не укатилась», – комментирует автор видео за кадром.

Просмотров всего: 1363

#животные #транспорт

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