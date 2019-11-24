Появилось видео столкновения машин на трассе Чита – Хабаровск

Причиной массовой аварии стала гололедица, образовавшаяся на автодороге. Как видно на кадрах, на стоящий на дороге автомобиль, регистратор которого и запечатлел ДТП, сначала летит черный внедорожник. Его водителю удается направить авто правее и объехать стоящую машину. Следом за внедорожником на огромной скорости едет иномарка и врезается в ту же машину с авторегистратором. От удара они разъезжаются.

Через несколько секунд из только что ехавшего авто выходит мужчина. И тут же в его сторону несется еще одна иномарка. Об опасности криками его предупреждают другие автомобилисты, тот убегает, а мчащееся авто становится участником ДТП. Машины от сильного удара разъезжаются в разные стороны, причем авто с регистратором, как на катке, разворачивает в центр трассы.