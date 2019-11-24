Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость
сегодня, 16:26 0

Появилось видео столкновения машин на трассе Чита – Хабаровск

Появилось видео столкновения машин на трассе Чита – Хабаровск

В социальных сетях появилось видео жуткой автомобильной аварии, произошедшей на трассе Чита – Хабаровск недалеко от села Аур Еврейской автономной области. Судя по кадрам, в ДТП попали не 3 иномарки, как сообщалось ранее, а 4.

Причиной массовой аварии стала гололедица, образовавшаяся на автодороге. Как видно на кадрах, на стоящий на дороге автомобиль, регистратор которого и запечатлел ДТП, сначала летит черный внедорожник. Его водителю удается направить авто правее и объехать стоящую машину. Следом за внедорожником на огромной скорости едет иномарка и врезается в ту же машину с авторегистратором. От удара они разъезжаются.

Через несколько секунд из только что ехавшего авто выходит мужчина. И тут же в его сторону несется еще одна иномарка. Об опасности криками его предупреждают другие автомобилисты, тот убегает, а мчащееся авто становится участником ДТП. Машины от сильного удара разъезжаются в разные стороны, причем авто с регистратором, как на катке, разворачивает в центр трассы.

Просмотров всего: 185

#ДТП #транспорт

распечатать


Общество 1

Врача, одобрившего новый порядок медосмотра водителей, повысили

Экономика

В России появится быстрый интернет для поездов и самолетов
Происшествия 2

В Приамурье из-за гололедицы попал в ДТП автобус со студентами
Общество 7

Это проверка погодой: благовещенский депутат организовал подсыпку скользких дорожек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь