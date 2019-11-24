Арестована мать малыша, выпавшего из окна 8-го этажа во Владивостоке

Жительница Владивостока, которую подозревают в том, что она выбросила сына в окно, взята под стражу. Её обвиняют в убийстве собственного ребёнка. Расследование продолжается.

24 ноября во Владивостоке по ходатайству следователя суд избрал в отношении женщины, подозреваемой в убийстве своего ребёнка, меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что 22 ноября возле дома на улице Часовитина во Владивостоке обнаружено тело новорожденного ребенка с признаками насильственной смерти в виде телесных повреждений, характерных при падении с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать малолетнего.

По версии следствия, утром 22 ноября обвиняемая умышлено бросила ребенка в открытое окно. Ребенок упал с высоты 30 метров и от полученных при падении повреждений скончался.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая экспертиза в отношении обвиняемой, допрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что днём ранее отец малыша звонил в полицию и просил проверить его супругу, так как она, по его словам, агрессивно вела себя с их сыном. Сам мужчина в этот момент был не в Приморье. Прибывшие службы ничего противозаконного или опасного для младенца не заметили и уехали.

На следующий день тело мертвого ребёнка нашли на земле. Поэтому следователи инициировали доследованную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению отца ребёнка о возможных агрессивных действиях со стороны супруги.

Между тем, эксперты полагают, что причиной трагедии могла стать послеродовая депрессия.