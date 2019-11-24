В Благовещенске на борьбу с гололедом вышла молодежь (фото, видео)

Фото: Администрация Благовещенска

Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.Как ранее писало Амур.инфо, к дорожным службам решили присоединиться несколько молодежных объединений, чтобы устранить последствия аномального дождя. Под руководством ГСТК к работе приступили студенческие стройотряды, представители спортивных организаций, спортсмены клуба «Машина», курсанты ДВОКУ. Инвентарем, перчатками, песком добровольцев обеспечил ГСТК.

«Мы живем в этом городе и хотим приносить реальную пользу Благовещенску и его жителям», – объяснили свое решение добровольцы.

Тем временем в редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, на котором в одном из благовещенских дворов дорогу чистят дети. «Вот так работают наши коммунальные службы. Дети 3-5 класс чистят лед возле двора Ленина, 54. Руками, молотком. Позор жилищным хозяйствам», – высказалась автор видео.