Врача, одобрившего новый порядок медосмотра водителей, повысили
Уволенный директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра. Об этом заявила сама Клименко, пишет REGNUM.
«Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение», — сказала врач.
Ранее Клименко одобрила новые правила медосмотра водителей в России. Информация о существенном увеличении стоимости новых справок спровоцировала ажиотаж среди автомобилистов и огромные очереди в наркодиспансерах. После того как президент России Владимир Путин назвал принятые изменения чушью, врач написала заявление об увольнении по собственному желанию и подтвердила журналистам информацию о своём уходе.
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