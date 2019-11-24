Врача, одобрившего новый порядок медосмотра водителей, повысили

«Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение», — сказала врач.

Ранее Клименко одобрила новые правила медосмотра водителей в России. Информация о существенном увеличении стоимости новых справок спровоцировала ажиотаж среди автомобилистов и огромные очереди в наркодиспансерах. После того как президент России Владимир Путин назвал принятые изменения чушью, врач написала заявление об увольнении по собственному желанию и подтвердила журналистам информацию о своём уходе.