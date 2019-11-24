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сегодня, 14:52 1

Врача, одобрившего новый порядок медосмотра водителей, повысили

Врача, одобрившего новый порядок медосмотра водителей, повысили
Фото: pixabay.com

Уволенный директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко, одобрившая новый порядок медосмотра водителей в России, назначена заместителем генерального директора головного офиса центра. Об этом заявила сама Клименко, пишет REGNUM.

«Меня уже назначили замгенерального директора в Центре Сербского. Я не ухожу. Это повышение», — сказала врач.

Ранее Клименко одобрила новые правила медосмотра водителей в России. Информация о существенном увеличении стоимости новых справок спровоцировала ажиотаж среди автомобилистов и огромные очереди в наркодиспансерах. После того как президент России Владимир Путин назвал принятые изменения чушью, врач написала заявление об увольнении по собственному желанию и подтвердила журналистам информацию о своём уходе.

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#работа #транспорт

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Комментарии
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  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    38 минут назад

    Ну, то есть овца из ЕР пошла на повышение, невзирая на свою лажу!!!

    Говнюки из едросни рулят и своих не сдают!

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