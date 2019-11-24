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Ночью до минус 38 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 25 ноября

Ночью до минус 38 градусов: прогноз погоды в Амурской области на 25 ноября
Фото: pixabay.com

Ночью 25 ноября в Амурской области преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду. Прогнозируется, что температура воздуха на севере региона достигнет минус 26…31 градуса, местами – минус 33…38.

На юге термометры покажут минус 17…22, местами – минус 23…28. Днем в северных районах местами пройдет слабый снег, на юге – без осадков. Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Температура на севере – минус 16…21 градус, местами – минус 23…28 градусов, на юге – до минус 14 градусов.

В Благовещенске без осадков. Скорость ветра будет достигать 8 метров в секунду. Температура ночью – минус 19…21, днем – до минус 11 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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