В России появится быстрый интернет для поездов и самолетов

Поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Первый экспериментальный участок новой системы связи, совместимой с мобильной и спутниковой, могут развернуть к 2022 году. Разрабатываются ретрансляторы с радиусом действия в 150 километров – значительно большим, чем у сотовых вышек.

Сегодня у пассажиров железнодорожного и авиатранспорта нет стабильного доступа в Сеть. Но о перспективах новой технологии можно будет судить только по итогам испытаний, предупреждают эксперты.

По задумке авторов, проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). К 2022 году планируется создать первый экспериментальный сегмент такой сети из 10 ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 км. Транспортные средства оборудуют специальными приемо-передающими устройствами, пишут «Известия».

«В основе проекта лежит идея инфокоммуникационного поля, так как любой абонент является одновременно ретранслятором сигнала»,– пояснил соруководитель рабочей группы «Аэронет» Сергей Жуков.

По его словам, на транспортном средстве будет расположен шлюз (декодирующее устройство), который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный пользователю интерфейс связи – Wi-Fi, 4G и так далее.

Как пояснили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), вышки сотовой связи посылают сигнал во все стороны, поэтому он рассеивается. Создаваемое оборудование – за счет диаграммы направленности объемной активной фазированной антенной решетки — будет «целиться» в конкретное абонентское устройство. Это позволяет значительно увеличить дальность передачи сигнала.

Существующие стандарты Wi-Fi или 4G не обеспечивают стабильный доступ к интернету на скоростях 90–120 км/ч и выше, а также дальности действия более 20 километров, говорится в презентации проекта. Сейчас найдены решения, позволяющие обеспечить связью объекты, перемещающиеся со скоростями до 1,5 тысячи км/ч.

По оценкам авторов проекта, емкость рынка доступа в интернет только на железной дороге составляет 21,5 миллиарда рублей в год. Еще 4,95 миллиарда может принести авиатранспорт. Доступ в Сеть в воздухе предлагается предоставлять по фиксированному тарифу в 300 рублей, который авторы проекта сравнивают со стоимостью услуги выхода в интернет в самолетах (сейчас обеспечивается через спутник) – от $5 до $50.

К 2025 году экспериментальный сегмент сети планируется развернуть в Геленджике, а первый опытный район – на направлении Москва–Адлер.

Проект претендует на грантовую поддержку Российской венчурной компании при условии вложения средств частных инвесторов, уточнили в пресс-службе НТИ. Финансовые параметры там не раскрыли. Источник «Известий», знакомый с деталями проекта, говорит, что одна вышка на начальном этапе будет стоить порядка 2 миллионов рублей. Себестоимость заметно снизится, когда будет налажено массовое производство такого оборудования в нашей стране, добавил он.