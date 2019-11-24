В Приамурье из-за гололедицы попал в ДТП автобус со студентами

В социальных сетях активно обсуждается дорожно-транспортное происшествие, в которое попал автобус недалеко от санатория «Василек». Первоначальная информация о том, что в автобусе были дети, не подтвердилась. Как выяснилось, поездку организовала общественная организация.

Ситуацию прокомментировала организатор поездки Анастасия Рокина. Девушка рассказала, что попавший в аварию автобус, вез порядка 30 учащихся вузов и ссузов на турбазу «Мухинка», где в эти дни проводится местный студенческий форум. Организовало поездку Амурское региональное отделение российских студенческих отрядов. Первый автобус со студентами проехал без происшествий, а вот второй – занесло на спуске. Происшествие случилось в нескольких метрах от «Василька».

«При спуске автобус немного занесло, а так как двигатель находится в задней части автобуса и зад тяжелее, чем перед, заднюю часть занесло на обочину, и она съехала в кювет. Скорость была минимальная километров 10 в час, поэтому никто не пострадал. Водитель остановился ребята вышли, и после этого его накренило, видимо, потому что, когда все вышли, он стал еще легче, а задняя часть еще тяжелее. Вещи у всех были с собой, под автобусом никто не лазил. Никто не пострадал», – рассказала Анастасия.

Оставшееся до «Мухинки» расстояние – это около 2,5 километра – студенты преодолели пешком. В минобразования Амурской области подтвердили, что никакого отношения к организации мероприятия не имеют.

В областном ГИБДД сообщили, что обращений в дежурную часть автоинспекции по факту происшествия не поступало.