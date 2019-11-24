Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:44 2

В Приамурье из-за гололедицы попал в ДТП автобус со студентами

В Приамурье из-за гололедицы попал в ДТП автобус со студентами

В социальных сетях активно обсуждается дорожно-транспортное происшествие, в которое попал автобус недалеко от санатория «Василек». Первоначальная информация о том, что в автобусе были дети, не подтвердилась. Как выяснилось, поездку организовала общественная организация.

Ситуацию прокомментировала организатор поездки Анастасия Рокина. Девушка рассказала, что попавший в аварию автобус, вез порядка 30 учащихся вузов и ссузов на турбазу «Мухинка», где в эти дни проводится местный студенческий форум. Организовало поездку Амурское региональное отделение российских студенческих отрядов. Первый автобус со студентами проехал без происшествий, а вот второй – занесло на спуске. Происшествие случилось в нескольких метрах от «Василька».

«При спуске автобус немного занесло, а так как двигатель находится в задней части автобуса и зад тяжелее, чем перед, заднюю часть занесло на обочину, и она съехала в кювет. Скорость была минимальная километров 10 в час, поэтому никто не пострадал. Водитель остановился ребята вышли, и после этого его накренило, видимо, потому что, когда все вышли, он стал еще легче, а задняя часть еще тяжелее. Вещи у всех были с собой, под автобусом никто не лазил. Никто не пострадал», – рассказала Анастасия.

Оставшееся до «Мухинки» расстояние – это около 2,5 километра – студенты преодолели пешком. В минобразования Амурской области подтвердили, что никакого отношения к организации мероприятия не имеют.

В областном ГИБДД сообщили, что обращений в дежурную часть автоинспекции по факту происшествия не поступало.

Просмотров всего: 1447

#ДТП #происшествия #студенты

распечатать


Происшествия

Появилось видео столкновения машин на трассе Чита – Хабаровск
Происшествия

Арестована мать малыша, выпавшего из окна 8-го этажа во Владивостоке
Общество 9

Вот где надо играть в хоккей: амурчане снимают дороги, ставшие катками
Происшествия 17

СМИ: в Благовещенске задержали ЛГБТ‑активистку
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • full

    full
    2 часа назад

    Давайте спирайте друг на друга, к вам это не относится. Убили транспорт в области деятели и ни при чем.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 часа назад

    Чокнутые какие то организаторы, из-за идиотского форума, нафиг никому не нужного подвергли опасности студентов.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь