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24ноября
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сегодня, 12:56 2

Это проверка на прочность погодой: благовещенский депутат организовал подсыпку скользких дорожек

Это проверка на прочность погодой: благовещенский депутат организовал подсыпку скользких дорожек

Депутат Благовещенской городской Думы Руслан Василевский включился в борьбу с гололедицей. Он выделил свою технику и привлек на помощь общественников.

23 округ депутата находится в микрорайоне. После того, как весь город превратился в ледяной каток, народный избранник принял решение помочь с отсыпкой территории на своем округе, в который входит более 35 домов, а также 13-я и 28-школы и по два корпуса 60-го и 4-го детских садов.

«Не справляются с таким объемом гололедицы управляющие компании и город. Понятно, что у нас каждый квадратный сантиметр в городе полит дождем, а мощности не хватаем, только совместными усилиями можно справиться. Завел свою технику, песок выделили на ДЭУ и ездим по своему округу помогаем бороться со стихией такой. Помогли ребята спортклуба –общественники», – рассказал Руслан Василевский.

По словам депутата, за день он планирует таким образом обработать все пешеходные зоны в своем округе.

«Здесь большая техника не пройдет – машины очень близко стоят во дворах и поэтому приходится работать маленькими грузовиками вручную. Но работать нужно иначе завтра очереди будут в травмпункт. Такая проверка на прочность была погодой», – подытожил депутат.

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#гордума #природа #транспорт

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    6 минут назад

    Так и дороги возле тротуаров нужно посыпать. А то нс тротуара сходишь на лёд.

  • Petta

    Petta
    1 минута назад

    И на Калинина 130 посыпать дорогу нужно. Завтра и детсад и школа.

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