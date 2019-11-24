Это проверка на прочность погодой: благовещенский депутат организовал подсыпку скользких дорожек

Депутат Благовещенской городской Думы Руслан Василевский включился в борьбу с гололедицей. Он выделил свою технику и привлек на помощь общественников.

23 округ депутата находится в микрорайоне. После того, как весь город превратился в ледяной каток, народный избранник принял решение помочь с отсыпкой территории на своем округе, в который входит более 35 домов, а также 13-я и 28-школы и по два корпуса 60-го и 4-го детских садов.

«Не справляются с таким объемом гололедицы управляющие компании и город. Понятно, что у нас каждый квадратный сантиметр в городе полит дождем, а мощности не хватаем, только совместными усилиями можно справиться. Завел свою технику, песок выделили на ДЭУ и ездим по своему округу помогаем бороться со стихией такой. Помогли ребята спортклуба –общественники», – рассказал Руслан Василевский.

По словам депутата, за день он планирует таким образом обработать все пешеходные зоны в своем округе.

«Здесь большая техника не пройдет – машины очень близко стоят во дворах и поэтому приходится работать маленькими грузовиками вручную. Но работать нужно иначе завтра очереди будут в травмпункт. Такая проверка на прочность была погодой», – подытожил депутат.