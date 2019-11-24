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24ноября
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сегодня, 12:40 1

Благовещенская администрация: оснований для введения режима ЧС нет

Благовещенская администрация: оснований для введения режима ЧС нет

В мэрии города Благовещенска объяснили, почему, несмотря на масштаб природного явления в виде гололедицы, в городе не вводится режим ЧС. Ссылаются на федеральный нормативный акт.

«В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" оснований для введения режима чрезвычайной ситуации нет.

В постановлении перечислены те критерии, по которым ситуацию можно отнести к чрезвычайной. Есть там выпадение определенного количества осадков за определенное время, есть обледенение проводов, а гололедица даже в таком масштабе не указана. Поэтому мы действуем в режиме повышенной готовности и задействованы все силы и средства, в том числе привлеченная техника», – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Режим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями был установлен на территории городского округа с 00:00 22 ноября постановлением мэра.

После того, как в ночь на 23 ноября город накрыло дождем, а ударивший мороз превратил весь город в каток, все силы и средства были брошены на устранение гололеда и снежного наката. Работы проводятся круглосуточно с привлечением всех сил и средств, а также техники и рабочей силы сторонних организаций.

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#городская власть #ЖКХ

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Комментарии
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  • VitaЛ

    VitaЛ
    6 минут назад

    Интересно в каком месте проводятся работы? В Хэйхэ проводятся,уверен,что и льда уже нет,а у нас всё "где-то проводятся"

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