На благовещенском автовокзале по-прежнему не продают билеты

В Амурской области продолжает действовать ограничение на движение транспорта. В справочной благовещенского автовокзала все объясняют, что из-за превратившихся в каток дорог, движение автобусов приостановлено.

Там также поясняют, что не обладают информацией о том, когда движение возобновится, так как это полностью зависит от состояния дорожного полотна.

«Пока не сделают дороги доступными для транспорта», – так отвечают на вопрос, когда пойдут автобусы.

Как сообщало Амур.инфо, после аномального для ноября явления – ледяного дождя, дороги в Благовещенском, Ивановском, Тамбовском и других районах покрылись ледяной коркой. Поэтому постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области от 23 ноября движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, запрещено с 6 часов утра субботы, 23 ноября.

То, что ехать по дорогам может быть опасно, подтверждают и многочисленные видео, снятые амурчанами. На кадрах видно, что проезжая часть местами полностью покрыта коркой льда. По информации областного ГИБДД, за минувшие сутки в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 36 ДТП – это чуть больше, чем в обычные дни.