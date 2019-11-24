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24ноября
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сегодня, 11:41 2

На благовещенском автовокзале по-прежнему не продают билеты

На благовещенском автовокзале по-прежнему не продают билеты

В Амурской области продолжает действовать ограничение на движение транспорта. В справочной благовещенского автовокзала все объясняют, что из-за превратившихся в каток дорог, движение автобусов приостановлено.

Там также поясняют, что не обладают информацией о том, когда движение возобновится, так как это полностью зависит от состояния дорожного полотна.

«Пока не сделают дороги доступными для транспорта», – так отвечают на вопрос, когда пойдут автобусы.

Как сообщало Амур.инфо, после аномального для ноября явления – ледяного дождя, дороги в Благовещенском, Ивановском, Тамбовском и других районах покрылись ледяной коркой. Поэтому постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области от 23 ноября движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, запрещено с 6 часов утра субботы, 23 ноября.

То, что ехать по дорогам может быть опасно, подтверждают и многочисленные видео, снятые амурчанами. На кадрах видно, что проезжая часть местами полностью покрыта коркой льда. По информации областного ГИБДД, за минувшие сутки в Благовещенске и Благовещенском районе произошло 36 ДТП – это чуть больше, чем в обычные дни.

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#природа #транспорт

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Комментарии
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  • анчар

    анчар
    12 минут назад

    Правильно. Самолёты в не погоду не летают, корабли в шторм не выходят. Проезд везде обеспечен. Даже на коньках/скороходах можно добраться. А отвечать за безопасное передвижение обязан владелец источника повышенной опасности и человек управляющий оным.

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    9 минут назад

    Есть у кого информация, вообще на трассе что нибудь предпринимается?

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