Вот где надо играть в хоккей: амурчане снимают дороги, ставшие катками

Фото: скриншот видео

Амурской области аукаются последствия настоящего стихийного бедствия – дождя, который превратил часть дорог области в ледяной каток. По таким дорогам на проезжей части с легкостью катаются на коньках, а вот движение машин крайне затруднено.

То, что происходит сейчас на дорогах региона, жители снимают на видео и делятся ими, в том числе в социальных сетях.

К примеру, в одном из пабликов разместили кадры, снятые одной из амурчанок. На них дорожное полотно полностью покрыто ровным слоем льда, который блестит на солнце. Видео сопровождается очень эмоциональным комментарием женщины.

«Вот это мы рискнули съездить сегодня в Благовещенск. Просто лед дорога. В горку поднялись, а как дальше, я не представляю – просто катаются все. Где техника, где подсыпают? От Прогресса до Михайловки ни одной машины», – сокрушается автор видео.

Гладкость льда на проезжей части на трассе Гомелевка – Благовещенск в районе Старой Райчихи Бурейского района проезжавшие мимо амурчане проверили не только колесами. Один из них, судя по кадрам, это подросток, прокатился по дороге на коньках.

«Вот где надо устраивать международные матчи по хоккею», – смеясь, комментирует мужчина за кадром. Он также называет дорогу шорт-треком.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на субботу в некоторых районах области прошел дождь, а ударивший затем мороз сковал дороги льдом. В Благовещенске по такому городскому катку прокатился один из горожан, а затем конькобежец-урбанист был замечен в Белогорске.

Из-за чрезвычайно сложной дорожной ситуации, автомобилистов власти просят не выезжать на дороги без крайней надобности. Также специалисты напоминают, что катание на коньках по проезжей части – опасная затея, которая может закончиться трагедией.