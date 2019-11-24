Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:13 6

Вот где надо играть в хоккей: амурчане снимают дороги, ставшие катками

Вот где надо играть в хоккей: амурчане снимают дороги, ставшие катками
Фото: скриншот видео

Амурской области аукаются последствия настоящего стихийного бедствия – дождя, который превратил часть дорог области в ледяной каток. По таким дорогам на проезжей части с легкостью катаются на коньках, а вот движение машин крайне затруднено.

То, что происходит сейчас на дорогах региона, жители снимают на видео и делятся ими, в том числе в социальных сетях.

К примеру, в одном из пабликов разместили кадры, снятые одной из амурчанок. На них дорожное полотно полностью покрыто ровным слоем льда, который блестит на солнце. Видео сопровождается очень эмоциональным комментарием женщины.

«Вот это мы рискнули съездить сегодня в Благовещенск. Просто лед дорога. В горку поднялись, а как дальше, я не представляю – просто катаются все. Где техника, где подсыпают? От Прогресса до Михайловки ни одной машины», – сокрушается автор видео.

Гладкость льда на проезжей части на трассе Гомелевка – Благовещенск в районе Старой Райчихи Бурейского района проезжавшие мимо амурчане проверили не только колесами. Один из них, судя по кадрам, это подросток, прокатился по дороге на коньках.

«Вот где надо устраивать международные матчи по хоккею», – смеясь, комментирует мужчина за кадром. Он также называет дорогу шорт-треком.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на субботу в некоторых районах области прошел дождь, а ударивший затем мороз сковал дороги льдом. В Благовещенске по такому городскому катку прокатился один из горожан, а затем конькобежец-урбанист был замечен в Белогорске.

Из-за чрезвычайно сложной дорожной ситуации, автомобилистов власти просят не выезжать на дороги без крайней надобности. Также специалисты напоминают, что катание на коньках по проезжей части – опасная затея, которая может закончиться трагедией.

Просмотров всего: 828

#природа #происшествия #транспорт

распечатать


Общество 2

Это проверка на прочность погодой: благовещенский депутат организовал подсыпку скользких дорожек
Общество 2

На благовещенском автовокзале по-прежнему не продают билеты
Происшествия 9

СМИ: в Благовещенске задержали ЛГБТ‑активистку
Происшествия 2

На севере Амурской области обнаружены подозрительные останки
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    В других районах области хоть что то делается, в Тамбовском хорошо песком посыпали дороги, в Завитинском районе грейдеры чистят дороги, более менее ехать можно. И только Михайловский район отличился, песка нет практически нигде, под'емы и спуски не посыпаны. Бодро посыпали песок перед в'ездом в Михайловку, видимо решив, что дальше никто не поедет и не увидит этого пофигистичного отношения. Скорее всего дорожные службы Михайловского района не заготовили достаточный об'ем песка и теперь его экономят, других причин так экономить песок я не вижу.

    В некоторых местах на под'емах или спусках вообще только одну полосу экономненько посыпали, а встречную как хотите, так и едьте.

  • OlGa1987

    OlGa1987
    1 час назад

    Я вот думаю, а работа это ведь тоже не крайняя надобность? Или все таки крайняя?

  • yuri64

    yuri64
    1 час назад

    Ни на машине не проехать, и пешком не пройти, с подъезда ни выйти, сплошной каток, хоть бы для людей дорожки посыпали песком, ходить невозможно! Сегодня выходной, можно пересидеть, завтра рабочий день, представляю сколько будет работы у медиков. Управляйки вообще не работают, ни хрена не делают.

  • Алиса65

    Алиса65
    58 минут назад

    Белогорск тоже сплошной каток. Сын вчерашней ночью опоздал в поездку, так как нельзя было преодолеть машинам виадук. Только в 3 ночи посыпали песком только мост, а дороги и тротуары сплошной лёд. Сегодня посыпают кое где, но этого мало, нужна техника и много песка. Сколько будет переломов и травм, люди постоянно падают, сама прошла кое как. Сколько живу ЗДЕСЬ, такого не было НИКОГДА. Что - то с погодой не ладно, а коммунальщики работают не шатко, не валко....

  • анчар

    анчар
    23 минуты назад

    Благовещенская администрация: оснований для введения режима ЧС нет

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    5 минут назад

    Вчера ехал, самый опасный участок действитеьно Михайловский район

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь