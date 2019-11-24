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24ноября
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сегодня, 10:20 3

В Благовещенске продолжают устранять последствия аномального ноябрьского дождя

В Благовещенске продолжают устранять последствия аномального ноябрьского дождя
Фото: instagram.com/blagoveshchensk.rf/

Власти Благовещенска продолжают информировать о том, как службы пытаются минимизировать последствия стихийного бедствия – прошедшего в конце ноября дождя. Ночью обработаны дороги к селу Верхнеблаговщенское, в районе Тайваня, ведущие на полигон ТБО и в микрорайоне.

Также спецтехника работала в селе Белогорье. Выполнена подсыпка улиц Театральной, 50-летия Октября, Тенистой, Магистральной, Заводской, Пролетарской, Амурской, Зейской, Красноармейской и на мосту через реку Зею.

Очистка дорожного полотна велась по Зейской от Трудовой до Артиллерийской (четная сторона), Амурской от Первомайской до Трудовой, Шимановского от Ленина до Красноармейской, Кузнечной от Ленина до Амурской, Политехнической от Ленина до Горького, Чайковского от Ленина до Октябрьской и Пушкина от Ленина до Горького. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 23 ноября в Приамурье прошел дождь, из-за которого дороги, в том числе в областном центре, превратились в настоящий каток. Чтобы передвигаться по городу без риска для жизни, жителям приходится идти на различные ухищрения, вплоть до приклеенных к подошве обуви шурупов.

Помочь в устранении последствий аномального для ноября явления вызвалась благовещенская молодежь.

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#городская власть #жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Светок

    Светок
    41 минута назад

    А чтобы дойти до остановки и ехать по чистой дороге,надо несколько раз упасть или идти на четвереньках? И во дворах будем ждать,когда растает лёд.Даде чтобы купить соль и посыпать самим,как нам советуют,дойти надо до магазина,а это опасно для здоровья.

  • Petta

    Petta
    2 минуты назад

    Тротуары подсыпали, а дальше куда?

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