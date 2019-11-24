В Благовещенске продолжают устранять последствия аномального ноябрьского дождя

Власти Благовещенска продолжают информировать о том, как службы пытаются минимизировать последствия стихийного бедствия – прошедшего в конце ноября дождя. Ночью обработаны дороги к селу Верхнеблаговщенское, в районе Тайваня, ведущие на полигон ТБО и в микрорайоне.

Также спецтехника работала в селе Белогорье. Выполнена подсыпка улиц Театральной, 50-летия Октября, Тенистой, Магистральной, Заводской, Пролетарской, Амурской, Зейской, Красноармейской и на мосту через реку Зею.

Очистка дорожного полотна велась по Зейской от Трудовой до Артиллерийской (четная сторона), Амурской от Первомайской до Трудовой, Шимановского от Ленина до Красноармейской, Кузнечной от Ленина до Амурской, Политехнической от Ленина до Горького, Чайковского от Ленина до Октябрьской и Пушкина от Ленина до Горького. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 23 ноября в Приамурье прошел дождь, из-за которого дороги, в том числе в областном центре, превратились в настоящий каток. Чтобы передвигаться по городу без риска для жизни, жителям приходится идти на различные ухищрения, вплоть до приклеенных к подошве обуви шурупов.

Помочь в устранении последствий аномального для ноября явления вызвалась благовещенская молодежь.