СМИ: в Благовещенске задержали ЛГБТ‑активистку

В Благовещенске за нарушение подписки о невыезде 22 ноября была задержана ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова. Ее доставили в Хабаровск, откуда потом привезли в Комсомольск-на-Амуре, где она живет.

В родном городе ЛГБТ-активистку отправили под домашний арест по делу о порнографии. Об этом «Медиазоне» сообщил правозащитник Святослав Хроменков со ссылкой на мать Цветковой.

По словам правозащитника, при задержании и перевозке на девушку оказывали психологическое давление.

Ранее в квартире активистки в Комсомольске-на-Амуре и в детской студии, где она работала, прошли обыски по уголовному делу о распространении порнографии. По словам самой Цветковой, сначала у нее был статус свидетеля, но после отказа дать показания ее перевели в статус подозреваемой. Тогда же у активистки взяли подписки о неразглашении и невыезде.

Юлия Цветкова была руководителем молодежного активистского театра-балагана «Мерак», в котором играли дети и подростки от шести до 17 лет. Одна из постановок театра называлась «Голубые и розовые» и была посвящена гендерным стереотипам. Правоохранительные органы заподозрили в спектакле пропаганду гомосексуализма.

15 марта спектакль должны были показать на фестивале активистского искусства «Цвет шафрана», но мероприятие отменили, а Цветкову обвинили в том, что она «жила в Европе и привезла оттуда разврат и пропаганду», сообщает телеканал «Дождь».

Через неделю после этого активистку вызвали в полицию из-за рисунков бодипозитивного проекта «Женщина не кукла», которые сочли порнографическими. По данным «Сибирь. Реалии», в полиции посчитали, что Цветкова с помощью рисунков «совращает детей» в своем театре. На иллюстрациях были изображены женщины с волосами на теле, лишним весом и менструацией.

В результате Цветкова закрыла театр «Мерак» из-за того, что в городе начали травить детей-актеров.