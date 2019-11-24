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сегодня, 10:05 9

СМИ: в Благовещенске задержали ЛГБТ‑активистку

СМИ: в Благовещенске задержали ЛГБТ‑активистку
Фото: pixabay.com

В Благовещенске за нарушение подписки о невыезде 22 ноября была задержана ЛГБТ-активистка Юлия Цветкова. Ее доставили в Хабаровск, откуда потом привезли в Комсомольск-на-Амуре, где она живет.

В родном городе ЛГБТ-активистку отправили под домашний арест по делу о порнографии. Об этом «Медиазоне» сообщил правозащитник Святослав Хроменков со ссылкой на мать Цветковой.

По словам правозащитника, при задержании и перевозке на девушку оказывали психологическое давление.

Ранее в квартире активистки в Комсомольске-на-Амуре и в детской студии, где она работала, прошли обыски по уголовному делу о распространении порнографии. По словам самой Цветковой, сначала у нее был статус свидетеля, но после отказа дать показания ее перевели в статус подозреваемой. Тогда же у активистки взяли подписки о неразглашении и невыезде.

Юлия Цветкова была руководителем молодежного активистского театра-балагана «Мерак», в котором играли дети и подростки от шести до 17 лет. Одна из постановок театра называлась «Голубые и розовые» и была посвящена гендерным стереотипам. Правоохранительные органы заподозрили в спектакле пропаганду гомосексуализма.

15 марта спектакль должны были показать на фестивале активистского искусства «Цвет шафрана», но мероприятие отменили, а Цветкову обвинили в том, что она «жила в Европе и привезла оттуда разврат и пропаганду», сообщает телеканал «Дождь».

Через неделю после этого активистку вызвали в полицию из-за рисунков бодипозитивного проекта «Женщина не кукла», которые сочли порнографическими. По данным «Сибирь. Реалии», в полиции посчитали, что Цветкова с помощью рисунков «совращает детей» в своем театре. На иллюстрациях были изображены женщины с волосами на теле, лишним весом и менструацией.

В результате Цветкова закрыла театр «Мерак» из-за того, что в городе начали травить детей-актеров.

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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Комментарии
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  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    На костёр!

  • Сантило

    Сантило
    2 часа назад

    Вот чет не хотел бы я, чтоб мои дети ходили в такой театр

  • starriehaha

    starriehaha
    1 час назад

    че за бред, лол? "заподозрили", но задержали. вам ли знать о том, планировалось ли это как пропаганда? а что плохого, извините, в лгбт+? вас это как-то смущает? что, возможно, именно из-за лгбт ещё нет особенно сильного перенаселения? что женщины боятся мужского пола и уходят к своим? или что мужчинам комфортнее чувствовать себя с человеком своего же пола? ЧТО ВАС смущает в этом факте? все должны как по шаблону заводить семьи и рожать детей?

  • Михаил Светлов

    Михаил Светлов
    1 час назад

    starriehaha

    че за бред, лол? "заподозрили", но задержали. вам ли знать о том, планировалось ли это как пропаганда? а что плохого, извините, в лгбт+? вас это как-то смущает? что, возможно, именно из-за лгбт ещё нет особенно сильного перенаселения? что женщины боятся мужского пола и уходят к своим? или что мужчинам комфортнее чувствовать себя с человеком своего же пола? ЧТО ВАС смущает в этом факте? все должны как по шаблону заводить семьи и рожать детей?



    Нет особенно сильного перенаселения?? Это вы про ДВ, Россию?

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    из материала статьи не понятно , почему "Дом - 2" не является пропагандой порнухи и извращенства ?

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Мне плевать чем эти «челы» занимаются у себя дома. Но распространять свое половое извращение в стране, навязывать свое мнение другим, а особенно вовлекать в это детей и подростков - это страшное преступление, за которое нужно сажать. зоны отдельные, на Новой земле. Более мягкое, лишение гражданства и высылка в их любимое сша.

  • Нур

    Нур
    1 час назад

    На зоне ей покажут и порнографию, и что то другое. Надолго запомнит извращенка, что детей нельзя трогать.

  • Алиса65

    Алиса65
    51 минута назад

    Задолбали абривиатурами... Ну что такое ЛГБТ? Только поняла, что это про не традиционную ориентацию и её пропаганду.

  • КП

    КП
    24 минуты назад

    Рудольф Шнапсиз материала статьи не понятно , почему "Дом - 2" не является пропагандой порнухи и извращенства ?


    Из материалов следствия вообще многое не понятно. С чего взяли что она активистка. Почему она активистка ЛГБТ. Где там следователи увидели пропаганду. Ну и так далее. Тут всё надо доказывать, суда не было, а выводы сделаны. Наши органы правопорядка могут возбудиться даже на танец пчелок, прецендент был, а ты им ничего не скажи, уж тем более не докажи. Потом какой нибудь работник ихнего цеха разоткравенничается, что нам всё равно кого сажать.

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