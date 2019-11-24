Из-за гололедицы на трассе Чита – Хабаровск произошло тройное ДТП (видео)

Снежный накат и гололедица сыграли злую шутку с водителями трех иномарок на трассе Чита – Хабаровск неподалеку от села Аур Еврейской автономной области. Внедорожник после столкновения остался на трассе, две другие иномарки оказались на обочине дороги.

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#ДТП #погода

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Ольга Канюшкина