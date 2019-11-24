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24ноября
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Из-за гололедицы на трассе Чита – Хабаровск произошло тройное ДТП (видео)

Из-за гололедицы на трассе Чита – Хабаровск произошло тройное ДТП (видео)

Снежный накат и гололедица сыграли злую шутку с водителями трех иномарок на трассе Чита – Хабаровск неподалеку от села Аур Еврейской автономной области. Внедорожник после столкновения остался на трассе, две другие иномарки оказались на обочине дороги.

«Из-за погодных условий на территории ЕАО на дорожном полотне федеральной трассы Чита – Хабаровск образовался ледовый накат, который стал одной из причин тройного ДТП. УМВД ЕАО убедительно просит водителей соблюдать скоростной режим в сложившихся погодных обстоятельствах и не подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров опасности», – цитирует РИА Биробиджан руководителя пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксану Ткачёву.

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Тройное ДТП на скользкой дороге произошло на трассе «Чита-Хабаровск» в ЕАО Снежный накат и гололедица сыграли злую шутку с водителями трех иномарок на трассе «Чита-Хабаровск» неподалеку от села Аур. Как видно на видео внедорожник после столкновения остался на трассе, чего нельзя сказать о двух других иномарках, которые оказались на обочине дороги, сообщает корр. РИА Биробиджан. «Из-за погодных условий на территории ЕАО на дорожном полотне федеральной трассы «Чита-Хабаровск» образовался ледовый накат, который стал одной из причин тройного ДТП. Пострадавших в аварии нет, на месте происшествия в данный момент работают сотрудники ГИБДД. УМВД ЕАО убедительно просит водителей соблюдать скоростной режим в сложившихся погодных обстоятельствах и не подвергать свою жизнь и жизнь пассажиров опасности» - прокомментировала руководитель пресс-службы УМВД России по ЕАО Оксана Ткачёва. #ЕАО #Биробиджан #новости #RIABIR #ДТП #ПДД #гололед

Публикация от РИА Биробиджан (@ria_bir)

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#ДТП #погода

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