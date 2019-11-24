Низкие температуры, местами слабый снег: прогноз погоды в Приамурье на 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, в Амурской области будет малооблачно, местами пройдет слабый снег. Дует северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Термометры на севере покажут 20…25, на юге – 12…17 градусов ниже нуля.

В Благовещенске малооблачно, без осадков. Северо-западный ветер дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура опустится до 12…14 градусов ниже нуля, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Ольга Канюшкина