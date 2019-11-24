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24ноября
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сегодня, 08:17 5

В 2020 году в России собираются начать серийное производство электрокара

В 2020 году в России собираются начать серийное производство электрокара
Фото: tass.ru

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в первом квартале 2020 года. Сертификация машины находится на финальном этапе.

Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta – Прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», – сказал министр.

Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Zetta – первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара – 120 километров в час. У машины будет несколько комплектаций в зависимости от емкости батареи и типа привода. От них зависит расстояние, которое Zetta сможет проехать без подзарядки – от 200 до 560 километров. Стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей.

Планируется, что производство будет ориентировано и на российский, и на зарубежный рынок.

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#производство #технологии #транспорт

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    36 минут назад

    Вопрос первый. В который раз?

    Вопрос второй. Сколько штук будет выпущено?

    Вопрос третий. Через какое время в очередной раз деньги кончатся (читай разворуют)?

  • Paster

    Paster
    30 минут назад

    ё - мобиль, Маруся и еже с ними передают привет.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    28 минут назад

    Вопрос четвёртый. Как к этому отнесется Сечин - нефтяной магнат и друг Володи.

  • кержак

    кержак
    26 минут назад

    ...акции роснефти продаст...

  • Алхимик

    Алхимик
    8 минут назад

    Для города нормально.

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