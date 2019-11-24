В 2020 году в России собираются начать серийное производство электрокара

Серийное производство первого российского электромобиля Zetta планируется начать в первом квартале 2020 года. Сертификация машины находится на финальном этапе.

Об этом ТАСС сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta – Прим. ТАСС) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдет. Производство они должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», – сказал министр.

Ранее Мантуров подчеркивал уникальность российского электромобиля, которая заключается в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе.

Zetta – первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара – 120 километров в час. У машины будет несколько комплектаций в зависимости от емкости батареи и типа привода. От них зависит расстояние, которое Zetta сможет проехать без подзарядки – от 200 до 560 километров. Стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тысяч рублей.

Планируется, что производство будет ориентировано и на российский, и на зарубежный рынок.