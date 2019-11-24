Гороскоп 24 ноября: Козероги разочаруются, Тельцам необходим отдых

Восход Солнца: 07:56

Заход Солнца: 16:35

Солнце в Стрельце.

Овен. Следует обратить внимание на свое самочувствие. Соблюдайте диету, откажитесь от животной пищи, можете поголодать. Встречи и деловые переговоры могут оказаться удачными и принести прибыль. Однако не проявляйте излишней настойчивости в достижении поставленной цели, так как этим можете свести на нет все ваши усилия.

Телец. Звезды рекомендуют правильно распланировать свое время.Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой – достигнете отличных результатов. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Вам необходим полноценный отдых.

Близнецы. Сегодня избегайте коллективной работы, не принимайте участие в совместных проектах и заключение коммерческих сделок ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии – вероятны финансовые потери.

Рак. Звезды по-прежнему указывают на опасность для вашего здоровья. Избегайте перенапряжения, физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Не ищите приключений. Для предупреждения обострения хронических заболеваний займитесь профилактикой.

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Лев. Благоприятный день. Он будет отмечен тенденцией к повышению жизненной энергии, творческих способностей, интуиции. Благоприятный период для планирования отпусков, новых дел, поездок и деловых командировок. Возможно, сегодня вам удастся решить те проблемы,которые казались неразрешимыми.

Дева. Напряженный день – день серьезных провокаций,авантюрных приключений. Судьба снова посылает вам испытания, проверяет Дев на прочность характера. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, однако увеличение нагрузки отрицательно скажется на отношениях с коллегами.

Весы. Воскресенье станет днем серьезных провокаций и конфликтов. Не исключено выяснение отношений с окружающими Вас людьми. Скажутся усталость и перенапряжение. Будьте предельно внимательны и осторожны с близкими.

Скорпион. День связан с получением космической энергии.В этот день звезды рекомендуют засучить рукава и энергично взяться за дело.Не исключено, что у Вас появится возможность активизировать свою деятельность в бизнесе. В любви, как утверждают планеты, все останется по-прежнему.

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Стрелец. День отмечен гармонией, равновесием и справедливостью. В первой половине дня суета или мелочные обязанности несколько затормозят проявление позитивных тенденций. Однако со второй половины дня смело приступайте к самым рискованным проектам.

Козерог. Вы будете вполне удовлетворены деловой стороной жизни, но не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Сегодня такой день, когда стоит отдаться целиком и полностью захватившему вас чувству.

Водолей. День благоприятен для постижения вечных истин, изучения наук, духовного прозрения. Возможно, что Вы почувствуете помощь и поддержку Высших сил. У некоторых это ощущение может вызвать эйфорию или заблуждения.

Рыбы. Этот день благоприятен для поездок и путешествий. Возможны приятные известия, пополнение семейства. Женщины-Рыбы могут получить знаки внимания или подарки от своих любимых. Сегодня может случиться нечто, что благотворно повлияет на ваши дела и состояние здоровья.

Астролог: Вальдемар Небоходцев