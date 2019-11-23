На севере Амурской области обнаружены подозрительные останки

В поселке Гонжа Магдагачинского района Амурской области жители обнаружили останки, напоминающие кисть руки человека. Находкой заинтересовались сотрудники следственного комитета.

Как сообщает инстаграм-аккаунт kriminal.blg, 21 ноября в поселке работали сотрудники СК со служебной собакой, проводили опрос местных жителей. Об обстоятельствах нахождения останков не сообщается, известно только, что находку сделали около двух недель назад. «Среди местных есть и версия, что, возможно, это обгоревшая медвежья лапа», – уточняет администратор паблика.

«По данному факту проводится проверка. Останки направлены на экспертизу», – прокомментировал корреспонденту ИА «Амур.инфо» исполняющий обязанности старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области Олег Мясоедов.