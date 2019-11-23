Благовещенская молодежь вызвалась помочь в устранении гололедицы

В воскресенье, 24 ноября, под руководством ГСТК к работе приступают студенческие стройотряды, представители спортивных организаций, спортсмены клуба «Машина», курсанты ДВОКУ. В основном добровольцев задействуют на подсыпке тротуаров и дворов. Инвентарем, перчатками, песком добровольцев обеспечит ГСТК.

«Мы живем в этом городе и хотим приносить реальную пользу Благовещенску и его жителям», – объяснили свое решение добровольцы. Кроме того, в воскресенье в дневную смену на очистку тротуаров заступят и дорожные рабочие – всего около 50 человек. При необходимости, помимо автопарка ГСТК, на работу по очистке дорог привлекут технику сторонних организаций.

Тем временем управляющие компании продолжат подсыпать песком внутридворовые территории и убирать наледь. В помощь управляющим компаниям выйдут курсанты и воины Благовещенского гарнизона.

В ночную смену работа по подсыпке противогололедными материалами пройдет на всей улично-дорожной сети города. Дорожные рабочие продолжат чистить тротуары в местах наиболее интенсивного пешеходного трафика. На очистке центральных районов города в ночь будут задействованы автогрейдеры.

«Кстати, помочь городу может каждый – например, в своем дворе. Присоединяйтесь, выкладывайте фото в Инстаграм с хэштегом #вместесблагой», – приглашает администрация областного центра Приамурья.