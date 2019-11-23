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Благовещенская молодежь вызвалась помочь в устранении гололедицы

Благовещенская молодежь вызвалась помочь в устранении гололедицы
Фото: amur.info

В Благовещенске произошло беспрецедентное для Амурской области природное явление. Аномальный для ноября дождь и последовавшие за ним морозы превратили город и несколько районов в каток. В субботу, 23 ноября, несколько молодежных объединений решили присоединиться к дорожным службам , чтобы устранить последствия дождя.

В воскресенье, 24 ноября, под руководством ГСТК к работе приступают студенческие стройотряды, представители спортивных организаций, спортсмены клуба «Машина», курсанты ДВОКУ. В основном добровольцев задействуют на подсыпке тротуаров и дворов. Инвентарем, перчатками, песком добровольцев обеспечит ГСТК.

«Мы живем в этом городе и хотим приносить реальную пользу Благовещенску и его жителям», – объяснили свое решение добровольцы. Кроме того, в воскресенье в дневную смену на очистку тротуаров заступят и дорожные рабочие – всего около 50 человек. При необходимости, помимо автопарка ГСТК, на работу по очистке дорог привлекут технику сторонних организаций.

Тем временем управляющие компании продолжат подсыпать песком внутридворовые территории и убирать наледь. В помощь управляющим компаниям выйдут курсанты и воины Благовещенского гарнизона.

В ночную смену работа по подсыпке противогололедными материалами пройдет на всей улично-дорожной сети города. Дорожные рабочие продолжат чистить тротуары в местах наиболее интенсивного пешеходного трафика. На очистке центральных районов города в ночь будут задействованы автогрейдеры.

«Кстати, помочь городу может каждый – например, в своем дворе. Присоединяйтесь, выкладывайте фото в Инстаграм с хэштегом #вместесблагой», – приглашает администрация областного центра Приамурья.

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#городская власть #жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    35 минут назад

    Спасибо добровольцам.

  • домовенок

    домовенок
    32 минуты назад

    Молодцы!!

  • добродушный

    добродушный
    17 минут назад

    спасибо! Молодцы!!

  • холостяк

    холостяк
    4 минуты назад

    ЭХ, где мои друзья Тимуровцы. Пойду надену; валенки, полушубок и ушанку, возьму тросточку пойду пройдусь песочком дорожки посыплю…..

    Информация для размышления.

    Тиму́ровец — понятие из советских времён, обозначающее образцового пионера, безвозмездно совершающего хорошие поступки на благо социалистического общества. Происходит от книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», герой которой, Тимур, организовал отряд ребят, тайно помогавший семьям фронтовиков, пожилым или больным людям.

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