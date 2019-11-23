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23ноября
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Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников для решения проблем в регионах
Фото: tass.ru

Владимир Путин заявил, что «Единая Россия» не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником. На съезде партии президент России заявил, что главным ориентиром для работы должно быть мнение людей о текущей ситуации, их проблемы.

«Отчасти "Единая Россия" действительно правящая партия, но это не значит, что партия полностью ассоциируется с любым чиновником. Совсем не значит, что она должна соглашаться с любым чиновником, какой бы пост он ни занимал», – подчеркнул Путин, выступая на пленарном заседании съезда партии, который проходит в Москве в субботу, 24 ноября. Об этом сообщает «Российская газета».

Путин призвал «Единую Россию» быть лидером во всем. «Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной прямой линии, которая проводится у меня ежегодно. Старайтесь своими силами решать эти вопросы, добиваться справедливости», – попросил он и добавил, что в партии должны видеть все эти проблемы на местах – с больницами, школами. «Если чиновники этого не видят: терзать и трясти их, добиваться решений», – подчеркнул Путин.

Лицом «Единой России» должны быть нравственные люди, а не те, кто при случае сдаст страну, уверен Путин. «Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее – и страну сдадут, такое было в нашей истории неоднократно, и в том числе в нашей новейшей истории», – заявил глава государства.

Президент также напомнил, что «Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны. По его словам, партия «на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не приносят сиюминутной популярности и не дают дополнительных очков на выборах».

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#партии #российская власть

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    30 минут назад

    Члены ЕР начинайте "терзать" и "трясти" чиновников. Объявлена "культурная революция".

  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    Голубая оргия начнётся, если они сами себя трясти начнут, везде только их ставленники.

    Друг друга наказывать начнут, меняясь местами.

  • ямщик

    ямщик
    40 секунд назад

    А подобное было уже. Помню, Горбачев, с трибуны призывал :" Вы их давите снизу, на местах, а мы - сверху даванем". В смысле против тех руководителей, которые к его реформам скептически относились. Ну, даванули. СССР лопнул.

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