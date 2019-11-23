После убийства новорожденного во Владивостоке полицейских проверяют на предмет бездействия

Во Владивостоке следствие проверит, насколько тщательно выполнили свои должностные обязанности сотрудники полиции. Как сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю, муж женщины, выбросившей своего грудного ребенка из окна, за день до трагедии заявил в полицию о том, что супруга ведет себя агрессивно по отношению к малышу.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», трагедия произошла утром 22 ноября во Владивостоке на улице Часовитина. Женщина в порыве ярости выкинула грудного сына в окно. При падении с высоты восьмого этажа малыш погиб.

За день до этого, 21 ноября, во Владивостоке в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о том, что его супруга ведет себя агрессивно по отношению к их грудному ребенку. Отец в это время никак не мог повлиять на ситуацию дома – он находился в командировке за пределами Приморского края.

В квартиру дома по улице Часовитина прибыли сотрудники ПДН Первомайского района. «В ходе проверки было установлено, что между подозреваемой и ее матерью произошел бытовой конфликт. На момент посещения семьи сотрудниками полиции, со слов женщин, конфликт между ними улажен. Обе сообщили, что проблем не испытывают, в содействии сотрудников полиции не нуждаются. От услуг медиков, приезжавших по вызову, женщины также отказались. Во время опроса мать ребенка признаков девиантного поведения, агрессии по отношению к ребенку не проявляла, угроз не высказывала», – однако признаков, указанных в заявлении, замечено не было», – сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.

По факту смерти малыша возбуждено уголовное дело. Учитывая обстоятельства случившегося, следствие организовало проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ по факту возможного непринятия надлежащих мер со стороны должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению.