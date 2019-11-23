Артисты театра драмы приглашают благовещенцев на читку новой пьесы

Амурский областной театр драмы приглашает зрителей на открытую читку пьесы «Замыкание». Артисты прочтут по ролям, а после вместе со зрителями обсудят произведение.

В основе пьесы драматурга Марии Малухиной – история обыкновенного парнишки, вместе со своей семьей живущего на просторах России. Правда, эта «ячейка общества» существует только де-юре, а де-факто это просто несколько взрослых людей, которые пытаются сохранить видимость семьи ради ребенка. Никто ни с кем не коммуницирует, все живут в своих замкнутых вселенных, всего лишь имитируя общение. И даже то, что их ребенок давно перестал разговаривать, остается для них незамеченным.

Автор пьесы «Замыкание» не только ставит точный диагноз подобным семейным отношениям, но и выписывает рецепт – или, по крайней мере, намекает на профилактические меры, способствующие помочь избежать трагедии, отмечают в театре.

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Читка состоится в Амурском театре драмы в среду, 27 ноября. Начало в 18:30. Вход свободный. Возрастное ограничение – 16+.

Как писала культурный обозреватель «Амур.инфо» Наталья Наделяева, первая читка в драмтеатре – это была пьеса «Молоко» известного российского драматурга Екатерины Мавроматис – вызвала фурор. «Худсовет» был очень бурным. Зрители делились впечатлениями с главным режиссером и актерами, подчеркивали актуальность и нужность пьесы, и предлагали поставить пьесу в театре. И попросили провести еще одну открытую читку. Артисты пошли навстречу.