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23ноября
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сегодня, 18:46 0

В Благовещенске стартовал молодежный форум «Добровольцы Амура»

В Благовещенске стартовал молодежный форум «Добровольцы Амура»
Фото: amurobl.ru

В Приамурье стартовал областной молодежный образовательный форум «Добровольцы Амура–2019». Масштабное открытое мероприятие для волонтеров Амурской области проходит в «Точке кипения».

Цель форума – создание многокомпонентной площадки для обмена опытом в реализации эффективных добровольческих инициатив. В форуме участвуют молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет: представители добровольчества в образовательных организациях, специалисты, курирующие направление «Добровольчество» в органах местного самоуправления, лидеры и руководители НКО, добровольческих объединений, исполнители добровольческих проектов, реализующихся или запланированных в области.

Организаторы форума – региональное министерство образования и науки, ресурсный центр развития добровольчества Амурской области.

Как сообщает правительство Амурской области, на сегодняшний день на территории Благовещенска свою деятельность активно ведут более 40 добровольческих объединений, движений, которые в форме общественных организаций и инициативных групп базируются в учебных заведениях.

Добровольческое движение столицы Приамурья имеет большой опыт в организации и проведении общегородских, региональных, всероссийских и международных добровольческих акций и мероприятий в сфере культурного, спортивного, событийного, социального, экологического волонтерства, волонтерства в сфере ЧС и иных направлениях добровольческой деятельности.

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#жизнь

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