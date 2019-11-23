Пластырь, наждак и шурупы: благовещенцы делятся мерами защиты от гололедицы

Благовещенцы делятся советами, как уцелеть во время гололедицы. Природное явление в таком объеме оказалось для горожан непривычным – у многих нет специальных приспособлений на обувь. И тут на помощь приходит смекалка, с помощью которой обувь можно модернизировать с помощью подручных материалов.

«Проще всего приклеить к подошве старый добрый лейкопластырь. Вариант посложнее – наколотить гвоздем дырочки в кусках жести, получится что-то типа мелкой терки. Ее нужно привязать к обуви», – советует Павел.

«Нужно протереть подошву обуви, смазать ее клеем и обмакнуть в пакет с песком. Песчинки пристанут и некоторое время можно будет ходить спокойно», – рассказывает Елена.

«Если дома есть наждачная бумага, желательно грубая, то можно вырезать следы и приклеить их к подошвам», – делится Сергей.

«Я сначала протер подошву, обезжирил одеколоном, приклеил полоску двустороннего скотча, прижал. На нее в шахматном порядке нанес шурупы, тоже прижал и закрепил их сверху скотчем, – описывает Андрей. – Хватает на пару часов ходьбы».

«Надеть на ботинки носки», – сообщает Тамара.

Николай предлагает в качестве примера гражданок Китая, которые натянули на обувь упаковку от фруктов. Скорее всего, ее хватит ненадолго, так как материал легкий и непрочный.

Тем временем Роспотребнадзор дает советы пешеходам, как не пострадать при гололедице. Тонкий слой льда, образовавшийся на тротуарах и дорогах, прежде всего опасен тем, что человек может упасть и получить сотрясение мозга или переломы конечностей.

Чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения.

Надеть нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков. Во время движения нужно смотреть под ноги, стараться обходить опасные места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то по ней следует передвигаться как лыжник – небольшими скользящими шажками.

Предельно внимательными нужно быть на проезжей части дороги: не торопиться и тем более не бежать. Нужно постараться обойти все места с наклонной поверхностью.

Наступать следует на всю подошву, учитывая неровности поверхности. При ходьбе ноги лучше слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны: лучше не носить тяжелые сумки и не держать руки в карманах – это увеличивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

«Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При травме обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи», – сообщают специалисты Роспотребнадзора.

Если после падения человек испытывает боль, головокружение, нужно обратиться за помощью к прохожим, вызвать скорую помощь и обратиться в травматологический пункт.

Кстати, в травматологическом центре Благовещенска корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в ледяную субботу, 24 ноября, не отметили резкого увеличения нагрузки. «За день зарегистрировано обращение 76 человек – 70 взрослых и шесть детей», – сообщили медики.