При начале пожара в благовещенской гостинице находились 16 человек

Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному номеру вызова. По предварительной информации, 12 постояльцев и четыре сотрудника гостиницы эвакуировались самостоятельно до прибытия боевых расчетов.

Звенья газодымозащтной службы обследовали помещения, одновременно производилось тушение очага пожара на пятом этаже. Людей в здании не обнаружено. В 16:56 открытое горение ликвидировано. Ранг пожара снижен до первого.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. В тушении принимали участие 21 пожарный, 6 автоцистерн, автолестница, автоматический коленчатый подъемник.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области, на месте пожара работают инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы, дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Обстоятельства пожара устанавливаются.