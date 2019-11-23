При начале пожара в благовещенской гостинице находились 16 человек
Пожар в благовещенской гостинице «Славянская», расположенной возле железнодорожного вокзала, начался на шестом, мансардном этаже. Все, кто был в гостинице, выбежали еще до приезда пожарных. В МЧС рассказали подробности происшествия.
Пожарно-спасательные подразделения выехали по повышенному номеру вызова. По предварительной информации, 12 постояльцев и четыре сотрудника гостиницы эвакуировались самостоятельно до прибытия боевых расчетов.
Звенья газодымозащтной службы обследовали помещения, одновременно производилось тушение очага пожара на пятом этаже. Людей в здании не обнаружено. В 16:56 открытое горение ликвидировано. Ранг пожара снижен до первого.
Информации о погибших и пострадавших не поступало. В тушении принимали участие 21 пожарный, 6 автоцистерн, автолестница, автоматический коленчатый подъемник.
Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в Главном управлении МЧС России по Амурской области, на месте пожара работают инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы, дознаватели, эксперты испытательной пожарной лаборатории. Обстоятельства пожара устанавливаются.
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