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сегодня, 17:16 0

В Благовещенске водитель сбил мальчика-подростка

В Благовещенске водитель сбил мальчика-подростка
Фото: pixabay.com

В Благовещенске автомобилист сбил ребенка. Мальчик-подросток получил травмы. Автоинспекторы напоминают водителям о необходимости быть особенно осторожными в трудных дорожных условиях.

Как сообщает городской отдел ГИБДД, в пятницу, 22 ноября, в 10:46 возле дома № 6/4 по улице Кантемирова, водитель Toyota Corolla не выбрал безопасную скорость и не учел дорожные условия, в результате чего допустил наезд на пешехода 2006 года рождения. Мальчик шел по автомобильной парковке вдоль улицы Кантемирова. В результате происшествия ребенок получил травмы.

Начальник ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский» Дмитрий Глущенко настоятельно рекомендует водителям транспортных средств не забывать учитывать дорожные условия при управлении транспортными средствами, особенно когда на проезжей части снежный накат и гололедица. «Соблюдать дистанцию, выбирать безопасный скоростной режим, не забывать об обязательном использовании внешних осветительных приборов. Заранее снижать скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам», – перечисляет главные требования Дмитрий Павлович.

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#дети #ДТП #происшествия

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