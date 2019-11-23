Пожарные тушат гостиницу возле ж/д вокзала Благовещенска (видео)

В Благовещенске тушат пожар, возникший на последнем этаже гостиницы «Славянка». Здание находится возле железнодорожного вокзала. Из окна на шестом этаже гостиницы вырываются дым и пламя.

В ГУ МЧС России по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что на месте происшествия работают пожарные. По телефону в гостинице сказали, что пока не могут разговаривать. Известно, что открытое горение уже ликвидировано.

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Елена Котейко