Пожарные тушат гостиницу возле ж/д вокзала Благовещенска (видео)
В Благовещенске тушат пожар, возникший на последнем этаже гостиницы «Славянка». Здание находится возле железнодорожного вокзала. Из окна на шестом этаже гостиницы вырываются дым и пламя.
В ГУ МЧС России по Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что на месте происшествия работают пожарные. По телефону в гостинице сказали, что пока не могут разговаривать.
Известно, что открытое горение уже ликвидировано.
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