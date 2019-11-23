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23ноября
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сегодня, 16:44 5

В Благовещенске управляющие компании израсходовали весь песок на борьбу с гололедицей

В Благовещенске управляющие компании израсходовали весь песок на борьбу с гололедицей
Фото: amur.info

Устранять наледь, возникшую после дождя в Благовещенске, должны управляющие и обслуживающие организации. Администрация областного центра готова помочь им с отгрузкой песка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после неожиданного ноябрьского дождя в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, Благовещенск превратился в каток.

На оперативной рабочей группе в администрации Благовещенска руководители управляющих компаний доложили, что свой запас сыпучих материалов они уже израсходовали. Для продолжения работы необходима помощь с песком.

«Город со своей стороны гарантировал управляющим компания оказать содействие, в том числе через отгрузку песка от ГСТК», – говорится в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска.

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», помочь городу могут и его жители – если поделятся солью, которой можно посыпать дорожки возле дома и особенно у входа в подъезд.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Александр1966-22

    Александр1966-22
    51 минута назад

    ни горсти песка не видно

  • рождён в СССР

    рождён в СССР
    39 минут назад

    Я так понимаю, запас песка, это два ведра стоящие в подсобке на случай пожара!

  • tankist btb

    tankist btb
    20 минут назад

    сволочи хотя бы возле торговых центров хоть солью посыпали

  • zeya28

    zeya28
    9 минут назад

    У каждого головотяпства есть имя и фамилия и,как минимум, должность.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 минуты назад

    Весь запас песка??? А зима ещё не наступила, если чО...

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