В Благовещенске управляющие компании израсходовали весь песок на борьбу с гололедицей

Устранять наледь, возникшую после дождя в Благовещенске, должны управляющие и обслуживающие организации. Администрация областного центра готова помочь им с отгрузкой песка.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», после неожиданного ноябрьского дождя в ночь с пятницы на субботу, 23 ноября, Благовещенск превратился в каток.

На оперативной рабочей группе в администрации Благовещенска руководители управляющих компаний доложили, что свой запас сыпучих материалов они уже израсходовали. Для продолжения работы необходима помощь с песком.

«Город со своей стороны гарантировал управляющим компания оказать содействие, в том числе через отгрузку песка от ГСТК», – говорится в инстаграм-аккаунте администрации Благовещенска.

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», помочь городу могут и его жители – если поделятся солью, которой можно посыпать дорожки возле дома и особенно у входа в подъезд.