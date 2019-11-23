Благовещенцам предлагают посолить гололедицу

Жизнь Благовещенска оказалось затруднена после дождя, неожиданно обрушившегося на город с 22 на 23 ноября. Горожане жалуются на невиданную гололедицу, передвигаться очень сложно как пешеходам, так и автомобилистам. Администрация Благовещенска предлагает посыпать солью дорожки возле домов и подъездов.

«Прошедший ноябрьский дождь превратил в катки дворы многих благовещенских домов. Сейчас главный способ борьбы с гололедицей – подсыпки реагентами. Самый простой из них – обычная соль. Если дворники не справляются, можно посыпать солью пространство возле своих подъездов, дорожки, ведущие к дому. Кстати, в помощь управляйкам город дает песок. Работы по подсыпке продолжаются», – говорится в инстаграм-аккаунте администрации города.

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Елена Котейко