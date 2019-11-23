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23ноября
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сегодня, 15:48 17

Благовещенцам предлагают посолить гололедицу

Благовещенцам предлагают посолить гололедицу
Фото: amur.info

Жизнь Благовещенска оказалось затруднена после дождя, неожиданно обрушившегося на город с 22 на 23 ноября. Горожане жалуются на невиданную гололедицу, передвигаться очень сложно как пешеходам, так и автомобилистам. Администрация Благовещенска предлагает посыпать солью дорожки возле домов и подъездов.

«Прошедший ноябрьский дождь превратил в катки дворы многих благовещенских домов. Сейчас главный способ борьбы с гололедицей – подсыпки реагентами. Самый простой из них – обычная соль. Если дворники не справляются, можно посыпать солью пространство возле своих подъездов, дорожки, ведущие к дому. Кстати, в помощь управляйкам город дает песок. Работы по подсыпке продолжаются», – говорится в инстаграм-аккаунте администрации города.

Просмотров всего: 1091

#ЖКХ #погода #природа #происшествия

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В Благовещенске управляющие компании израсходовали весь песок на борьбу с гололедицей
Комментарии
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  • Гой

    Гой
    1 час назад

    Спасибо за предложение. Побегу в магазин.

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Интересно,кому уже подсыпали дорожки к подьездам, отзовитесь?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Песочком тоже можно. Солью дорого дороги посыпать. Горожанам. По своей инициативе.

  • Helga

    Helga
    1 час назад

    а на новую зимнюю обувь администрация раскошелится? а то соль быстро подошвы съедает...

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    батарейкаИнтересно,кому уже подсыпали дорожки к подьездам, отзовитесь?


    Калинина,130. Посыпали

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Только дальше тротуара некуда идти. Вокруг лёд.

  • Ксенька

    Ксенька
    59 минут назад

    Посыпьте, посыпьте реагентами. А потом обутки, колеса и менять придется. Реагент съест все......

  • Витком

    Витком
    52 минуты назад

    Благовещенцы предлагают мэру идти уже на пенсию, а с гололедом сами разберемся

  • Витком

    Витком
    51 минута назад

    Готовы даже скинуться на фейерверк и прощальный банкет

  • Александр1966-22

    Александр1966-22
    50 минут назад

    ни горсти песка не видно

  • Dodi

    Dodi
    30 минут назад

    Petta
    батарейкаИнтересно,кому уже подсыпали дорожки к подьездам, отзовитесь?


    Калинина,130. Посыпали


    Хочу поинтересоваться, песочек откуда?

    Песочницу на детской площадке вычерпали?

    А то наши дома рядом, и у нас каток как был, так и стоит.

    Привезли бы во дворы песок, население само бы уже раскидало.

    Как воду везли людям, так и песка не дождёшься.

  • Ма

    Ма
    22 минуты назад

    Живу Амурская-Театральная, никто ничего не сыпет в радиусе квартала. Так и хочется спросить, где этот чёртов дворник, который в 5 утра в ДРУГИЕ ДНИ! метёт и шкребет, не давая людям спать!!!

  • Ма

    Ма
    22 минуты назад

    Живу Амурская-Театральная, никто ничего не сыпет в радиусе квартала. Так и хочется спросить, где этот чёртов дворник, который в 5 утра в ДРУГИЕ ДНИ! метёт и шкребет, не давая людям спать!!!

  • vertex

    vertex
    22 минуты назад

    Пусть зад себе посолят, дармоеды.

  • Ма

    Ма
    21 минута назад

    Извиняюсь за повтор, телефон тормознул и 2 раза отправила)

  • tankist btb

    tankist btb
    19 минут назад

    предлагаю подышать

  • Dodi

    Dodi
    14 минут назад

    А был ли песочек у управляек?

    Хорошую отмазочку администрация на ходу придумала.

    Вот же СКАЗОЧНИКИ

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