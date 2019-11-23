После ноябрьского дождя житель Белогорска достал коньки (видео)

Жители Белогорска записывают видеозарисовки о жизни города в «ледниковом периоде». Один из очевидцев снял на видео, как неуправляемая легковушка сдалась гололедице и какие способы передвижения выбирают пешеходы.

На первом видео – конькобежец, мчащийся по тротуару. Судя по легкости движений, движению ничего не мешает: покрытие ровное, скользкое. Это позволяет человеку на коньках развивать более высокую скорость, чем у пешеходов, старающихся двигаться медленно и осторожно. Кстати, пешеходов в поле зрения не наблюдается.

Второе видео снято там же, в Белогорске. Малолитражка задним ходом скользит с обледеневшего подъема. Водитель отчаянно пытается вернуть контроль над ситуацией, но не получается – машина все-таки ударяет автомобиль, стоящий на другой полосе. Судя по всему, сила удара была не очень большой.