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23ноября
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сегодня, 15:10 2

После ноябрьского дождя житель Белогорска достал коньки (видео)

После ноябрьского дождя житель Белогорска достал коньки (видео)
Фото: instagram.com

Жители Белогорска записывают видеозарисовки о жизни города в «ледниковом периоде». Один из очевидцев снял на видео, как неуправляемая легковушка сдалась гололедице и какие способы передвижения выбирают пешеходы.

На первом видео – конькобежец, мчащийся по тротуару. Судя по легкости движений, движению ничего не мешает: покрытие ровное, скользкое. Это позволяет человеку на коньках развивать более высокую скорость, чем у пешеходов, старающихся двигаться медленно и осторожно. Кстати, пешеходов в поле зрения не наблюдается.

Второе видео снято там же, в Белогорске. Малолитражка задним ходом скользит с обледеневшего подъема. Водитель отчаянно пытается вернуть контроль над ситуацией, но не получается – машина все-таки ударяет автомобиль, стоящий на другой полосе. Судя по всему, сила удара была не очень большой.

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#Белогорск #ДТП #погода #природа #происшествия

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Комментарии
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  • tankist btb

    tankist btb
    15 минут назад

    олень экономит заплатить за каток. а те кто на шипах хоть раз в году порадовались что их поставили. но не факт что им не въехали в зад. не проще ли отменить день жестянщика и пару дней не выезжать пока дорогу не приведут в порядок

  • DrDimon

    DrDimon
    7 минут назад

    tankist btb

    а те кто на шипах хоть раз в году порадовались что их поставили.



    Не переживайте, на таком гололеде шипы не спасают. Разве что такие, как на ледовых мотоциклах.

    И шлифует машина на перекрестках, и задницей виляет - только в путь.



    но не факт что им не въехали в зад.



    Бог миловал. И МКПП тоже: тормозами почти не пользовался.



    не проще ли отменить день жестянщика и пару дней не выезжать пока дорогу не приведут в порядок



    Долговато ждать до весны. Ездить надо.

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