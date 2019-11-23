С 14 часов аэропорт Благовещенска начнет принимать и отправлять самолеты

Фото: Амур.инфо

С 14 часов 23 ноября аэропорт Благовещенска начнет принимать прибывающие авиарейсы. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе аэропорта.

Отправляться рейсы из областного центра будут по мере обслуживания. Взлетно-посадочная полоса аэропорта открыта, она приведена в нормативное состояние. Ранее сообщалось, что аэропорт Благовещенска был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.

Просмотров всего: 354

#погода #транспорт

распечатать

Александр Авдеев