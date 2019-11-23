С 14 часов аэропорт Благовещенска начнет принимать и отправлять самолеты
С 14 часов 23 ноября аэропорт Благовещенска начнет принимать прибывающие авиарейсы. Об этом ИА «Амур.инфо» рассказали в пресс-службе аэропорта.
Отправляться рейсы из областного центра будут по мере обслуживания.
Взлетно-посадочная полоса аэропорта открыта, она приведена в нормативное состояние.
Ранее сообщалось, что аэропорт Благовещенска был временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы.
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