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23ноября
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сегодня, 12:57 4

Синоптики: дождь в Приамурье заблудился во времени и пространстве

Синоптики: дождь в Приамурье заблудился во времени и пространстве
Фото: кадр видео

Специалисты Амурского гидрометцентра в Инстаграме прокомментировали необычный дождь, прошедший в ноябре Приамурье. Специалисты назвали его дождем, который «заблудился во времени и пространстве».

«Ночь на 23 ноября поразила своими осадками. И не количеством: в Благовещенске и в Константиновке выпал скромный 1 миллиметр, а тем, что осадки шли в виде дождей, сезон которых заканчивается месяцем ранее. Но интенсивный вынос теплого воздуха в передней части активного циклона повысил температуру на юге Амурской области до положительных значений и поменял временно снег на дождь», – пишут синоптики.

Отмечается, что около полуночи на юге Амурской области фиксировали температуру воздуха до плюс 5 градусов. Осадки шли во всех фазовых состояниях – на самом юге, по долине Амура, дождь, севернее – мокрый снег и снег. К утру вновь похолодало, потепления хватило лишь на несколько часов.

«Уникальное событие прошедшей ночи заставило вспомнить прежние метеорекорды ноября. В 2000-е этот месяц не раз удивлял поздним теплом и незимней погодой. Памятна многим ночная гроза 6 ноября 2005 года, когда в Благовещенске и Константиновке ливневой снег сопровождался вспышками молнии и громом (и это тоже случилось в полночь). А в 2015 году в Благовещенске прошел очень поздний дождь, и выпало тогда 1,3 миллиметра. Произошло это 14 числа. Дождь прошлой ночи – пока самый поздний из тех, что известно амурским метеорологам», – говорится в сообщении.

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#погода

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    «ЗАБЛУДИВШИМСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ» это будет основная отмазка властей!!!!!!

  • капрал

    капрал
    1 час назад

    inoy«ЗАБЛУДИВШИМСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ» это будет основная отмазка властей!!!!!!


    "Мы не убрали лёд с тротуаров и проезжей части, потому что наша техника, реагенты и зарплата рабочих заблудились во времени и пространстве и оказались на кипрских счетах госпожи Н.. Приносим вам свои извинения, но у погоды нет плохой погоды)"! Примерный ответ администрации))

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    капрал

    inoy

    «ЗАБЛУДИВШИМСЯ ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ» это будет основная отмазка властей!!!!!!



    "Мы не убрали лёд с тротуаров и проезжей части, потому что наша техника, реагенты и зарплата рабочих заблудились во времени и пространстве и оказались на кипрских счетах госпожи Н.. Приносим вам свои извинения, но у погоды нет плохой погоды)"! Примерный ответ администрации))


  • Японамать

    Японамать
    1 час назад

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