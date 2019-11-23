Синоптики: дождь в Приамурье заблудился во времени и пространстве

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Специалисты Амурского гидрометцентра в Инстаграме прокомментировали необычный дождь, прошедший в ноябре Приамурье. Специалисты назвали его дождем, который «заблудился во времени и пространстве».

«Ночь на 23 ноября поразила своими осадками. И не количеством: в Благовещенске и в Константиновке выпал скромный 1 миллиметр, а тем, что осадки шли в виде дождей, сезон которых заканчивается месяцем ранее. Но интенсивный вынос теплого воздуха в передней части активного циклона повысил температуру на юге Амурской области до положительных значений и поменял временно снег на дождь», – пишут синоптики.

Отмечается, что около полуночи на юге Амурской области фиксировали температуру воздуха до плюс 5 градусов. Осадки шли во всех фазовых состояниях – на самом юге, по долине Амура, дождь, севернее – мокрый снег и снег. К утру вновь похолодало, потепления хватило лишь на несколько часов.

«Уникальное событие прошедшей ночи заставило вспомнить прежние метеорекорды ноября. В 2000-е этот месяц не раз удивлял поздним теплом и незимней погодой. Памятна многим ночная гроза 6 ноября 2005 года, когда в Благовещенске и Константиновке ливневой снег сопровождался вспышками молнии и громом (и это тоже случилось в полночь). А в 2015 году в Благовещенске прошел очень поздний дождь, и выпало тогда 1,3 миллиметра. Произошло это 14 числа. Дождь прошлой ночи – пока самый поздний из тех, что известно амурским метеорологам», – говорится в сообщении.