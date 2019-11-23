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сегодня, 12:22 1

В вахтовом городке Амурского ГПЗ произошел пожар (видео)

В вахтовом городке Амурского ГПЗ произошел пожар (видео)
Фото: кадр видео

В ночь на 23 ноября произошло возгорание в вахтовом городке Амурского газоперерабатывающего завода. Горели временные постройки, которые использовались в качестве офисов одного из подрядчиков.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в интегрированном пресс-центре проекта Амурского ГПЗ, пожар был оперативно локализован силами Амурского отряда частной пожарной охраны. На территории временных зданий и сооружений постоянно дежурят пожарные расчеты. Пострадавших нет, причины случившегося выясняются.

В пресс-центре уточнили, что возгорание произошло в отдалении от стройплощадки завода.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Охранник

    Охранник
    35 минут назад

    14:27 горят общаги Ренессанса на ГПЗ

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