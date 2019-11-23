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23ноября
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сегодня, 11:52 0

В Приамурье после ноябрьского дождя ограничили движение транспорта

В Приамурье после ноябрьского дождя ограничили движение транспорта
Фото: кадр видео

В Амурской области ввели ограничение на движение транспорта. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по региону.

Отмечается, что в результате замерзания дождевых осадков на участках автодорог федерального и регионального значений в Благовещенском, Ивановском, Тамбовском и других районах образовалась наледь и гололедица. Это не отвечает требованиям ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы, требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

«Постановлением главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Амурской области от 23.11.2019 движение транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки по межрегиональным и межмуниципальным маршрутам, запрещено с 06 часов 00 минут 23 ноября 2019 года», – сообщает УМВД.

Как сообщало Амур.инфо, в Амурской области прошел дождь, выпавшие осадки заледенели, и в настоящее время это обстоятельство осложняет движение транспорта.

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#погода #транспорт

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