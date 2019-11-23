Проезд по мосту через Зею в Благовещенске затруднен из-за ДТП
23 ноября в Благовещенске возникла проблема на мосту через реку Зею. Там из-за ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны, уведомляет в Инстаграме администрация города.
Инстаграм-паблик skaner28 известил, что автомобиль Toyota Mark развернуло на проезжей части из-за гололеда.
Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске прошел дождь, выпавшие осадки заледенели, и в настоящее время это обстоятельство осложняет движение транспорта. Дождь был и в других населенных пунктах. Последствия непогоды устраняют дорожники.
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