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сегодня, 11:26 3

Проезд по мосту через Зею в Благовещенске затруднен из-за ДТП

Проезд по мосту через Зею в Благовещенске затруднен из-за ДТП
Фото: instagram.com/blaga_hot

23 ноября в Благовещенске возникла проблема на мосту через реку Зею. Там из-за ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны, уведомляет в Инстаграме администрация города.

Инстаграм-паблик skaner28 известил, что автомобиль Toyota Mark развернуло на проезжей части из-за гололеда.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске прошел дождь, выпавшие осадки заледенели, и в настоящее время это обстоятельство осложняет движение транспорта. Дождь был и в других населенных пунктах. Последствия непогоды устраняют дорожники.

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#ДТП #погода #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    27 минут назад

    мост один, это рано или поздно случится, в гололед ил нет, место повышенного внимания водителей приводит к разным последствиям.......

  • Гой

    Гой
    21 минута назад

    Оперативно надо выезжать на ДТП сотрудникам ГИБДД, тогда и время ожидания в пробке сократиться.

  • Гой

    Гой
    17 минут назад

    Песка и реагентов на дороге не видно. Так подготовились.

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