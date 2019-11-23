Проезд по мосту через Зею в Благовещенске затруднен из-за ДТП

Фото: instagram.com/blaga_hot

23 ноября в Благовещенске возникла проблема на мосту через реку Зею. Там из-за ДТП движение транспорта затруднено в обе стороны, уведомляет в Инстаграме администрация города.

Просмотров всего: 535

#ДТП #погода #происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев