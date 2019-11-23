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23ноября
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сегодня, 11:09 6

В Амурской области умер 4-летний ребенок

В Амурской области умер 4-летний ребенок
Фото: pixabay.com

В Архаринском районе Амурской области произошел трагический случай: 21 ноября умер 4-летний мальчик. Что привело к летальному исходу, определят специалисты. Подробности случившегося ИА «Амур.инфо» рассказала мама ребенка.

По ее словам, утром сын начал жаловаться на боль в горле. Тогда у него не было повышенной температуры, а горло выглядело чистым. Поэтому его отвели детский сад. Позже матери позвонили воспитатели и сказали, что у мальчика поднялась температура. Мама забрала ребенка и отвела в больницу. Фельдшер выписала лекарства. Дома мальчик по-прежнему жаловался на боль в горле. Ему сбили температуру, он поспал. Но мама все же решила ехать в больницу на скорой. В один из моментов мальчик стал сильно плакать и задыхаться, потом потерял сознание. Ребенку оказывали первую помощь. Прибывшие медики доставили мальчика в реанимацию, где он умер.

Трагический случай агентству прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области. «Мать с ребенком обратилась к фельдшеру по поводу высокой температуры у сына и признаков респираторной инфекции. Фельдшер установила диагноз и назначила лечение, для которого необходимы были определенные лекарственные препараты. Однако, по предварительным сведениям, ребенок данного дома лечения не получал, а при очередном повышении температуры ему был дан другой препарат, которого медработник не назначал. Что именно привело к летальному исходу – определит экспертиза», – сообщили в министерстве.

«В данном трагическом случае нет вины медицинского работника. Рекомендации были ею даны в соответствии со стандартами. Те же рекомендации дал бы и педиатр. Произошло несчастье, предсказать которое и тем более предотвратить было, к сожалению, невозможно», – сказала главный врач Архаринской больницы Елена Тараканова.

Между тем мать ребенка в беседе с агентством сообщила, что она – медик и разбирается в препаратах. Она дала сыну аналогичные лекарства, соблюдая дозировку. По ее словам, случившееся не может быть связано с лекарствами.

В амурском минздраве отмечают, что укомплектование кадрами Архаринской больницы стоит на особом контроле руководства учреждения и министерства. В настоящее время больница укомплектована врачебными кадрами на 80 %, что значительно выше среднеобластного уровня.

Из специалистов, обслуживающих взрослое население, не занята должность врача-эндокринолога. Тем не менее прием эндокринолога тоже организован – на 1/2 ставки в этой должности работает врач из Новобурейского. Остальные профильные врачи согласно штатному расписанию есть.

В Архаринской больнице из 4 ставок педиатров свободна одна. Администрация учреждения принимает все меры к тому, чтобы привлечь в район еще одного детского врача, однако данный вопрос возможно решить только на межведомственном уровне, во взаимодействии с властями муниципалитета. В данный момент в больнице трудоустроены 2 педиатра, еще один находится в декретном отпуске. В поликлинике ведут прием детей врач-педиатр, врач-инфекционист и фельдшер.

Отмечается, что в настоящее время все необходимые препараты в больнице имеются, пациенты ничего не приобретают за свой счет. Ранее были отмечены единичные случаи, когда больные покупали лекарства, но впоследствии больница возместила пациентам потраченные средства.

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#дети #здоровье #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    40 минут назад

    как так???? ну на хер эта скорая??? если не чем или не могут решить проблему, что случай 1:10000000???? когда уже перестанут езлить в Корею лечиться????? мы блин(другое слово здесь) первые в космос полетели!!!!!! ссука оптимизаторы......всё угробили

  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    30 минут назад

    Как интересно, в Архаринском районе выдают бесплатно лекарства. Или врут? Ребенка очень жаль. Виновных опять нет.

  • Свинина

    Свинина
    13 минут назад

    inoy

    как так???? ну на хер эта скорая??? если не чем или не могут решить проблему, что случай 1:10000000???? когда уже перестанут езлить в Корею лечиться????? мы блин(другое слово здесь) первые в космос полетели!!!!!! ссука оптимизаторы......всё угробили



    а что не так сделала скорая?

    у малыша ларингоспазм вероятно приключился, страшное дело..

  • Гой

    Гой
    12 минут назад

    Соболезнования родным и близким.

    А чиновникам из министерства не надо спешить делать выводы, а разобраться вместе со следователями СУ СК.

    "Произошло несчастье, предсказать которое и тем более предотвратить было, к сожалению, невозможно», – сказала главный врач Архаринской больницы Елена Тараканова".) ???

  • Myxira

    Myxira
    12 минут назад

    Жаль малыша, никто не смог помочь...

    *** если появился грубый "лающий" кашель (его ни с чем не перепутаешь) + жалобы на боль в горле (либо без жалоб), даже при отсутствии температуры - скорую, немедленно.

  • Люблю ромашки

    Люблю ромашки
    11 минут назад

    inoy просто истеричная баба женщина, что вы ей объясняете?

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