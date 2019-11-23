В Амурской области умер 4-летний ребенок

В Архаринском районе Амурской области произошел трагический случай: 21 ноября умер 4-летний мальчик. Что привело к летальному исходу, определят специалисты. Подробности случившегося ИА «Амур.инфо» рассказала мама ребенка.

По ее словам, утром сын начал жаловаться на боль в горле. Тогда у него не было повышенной температуры, а горло выглядело чистым. Поэтому его отвели детский сад. Позже матери позвонили воспитатели и сказали, что у мальчика поднялась температура. Мама забрала ребенка и отвела в больницу. Фельдшер выписала лекарства. Дома мальчик по-прежнему жаловался на боль в горле. Ему сбили температуру, он поспал. Но мама все же решила ехать в больницу на скорой. В один из моментов мальчик стал сильно плакать и задыхаться, потом потерял сознание. Ребенку оказывали первую помощь. Прибывшие медики доставили мальчика в реанимацию, где он умер.

Трагический случай агентству прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области. «Мать с ребенком обратилась к фельдшеру по поводу высокой температуры у сына и признаков респираторной инфекции. Фельдшер установила диагноз и назначила лечение, для которого необходимы были определенные лекарственные препараты. Однако, по предварительным сведениям, ребенок данного дома лечения не получал, а при очередном повышении температуры ему был дан другой препарат, которого медработник не назначал. Что именно привело к летальному исходу – определит экспертиза», – сообщили в министерстве.

«В данном трагическом случае нет вины медицинского работника. Рекомендации были ею даны в соответствии со стандартами. Те же рекомендации дал бы и педиатр. Произошло несчастье, предсказать которое и тем более предотвратить было, к сожалению, невозможно», – сказала главный врач Архаринской больницы Елена Тараканова.

Между тем мать ребенка в беседе с агентством сообщила, что она – медик и разбирается в препаратах. Она дала сыну аналогичные лекарства, соблюдая дозировку. По ее словам, случившееся не может быть связано с лекарствами.

В амурском минздраве отмечают, что укомплектование кадрами Архаринской больницы стоит на особом контроле руководства учреждения и министерства. В настоящее время больница укомплектована врачебными кадрами на 80 %, что значительно выше среднеобластного уровня.

Из специалистов, обслуживающих взрослое население, не занята должность врача-эндокринолога. Тем не менее прием эндокринолога тоже организован – на 1/2 ставки в этой должности работает врач из Новобурейского. Остальные профильные врачи согласно штатному расписанию есть.

В Архаринской больнице из 4 ставок педиатров свободна одна. Администрация учреждения принимает все меры к тому, чтобы привлечь в район еще одного детского врача, однако данный вопрос возможно решить только на межведомственном уровне, во взаимодействии с властями муниципалитета. В данный момент в больнице трудоустроены 2 педиатра, еще один находится в декретном отпуске. В поликлинике ведут прием детей врач-педиатр, врач-инфекционист и фельдшер.

Отмечается, что в настоящее время все необходимые препараты в больнице имеются, пациенты ничего не приобретают за свой счет. Ранее были отмечены единичные случаи, когда больные покупали лекарства, но впоследствии больница возместила пациентам потраченные средства.