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23ноября
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сегодня, 11:04 3

Дорожники устраняют последствия ледяного дождя в Амурской области (видео)

Дорожники устраняют последствия ледяного дождя в Амурской области (видео)
Фото: Амур.инфо

Ночью с 22 на 23 ноября в центральных и южных районах Амурской области прошел дождь. Смена погоды спровоцировала опасную обстановку на дорогах, внесла коррективы в движение транспорта. В Благовещенске закрыт аэропорт. Водителям рекомендуют ограничить движение по городу.

Утром образовалось опасное обледенение проезжей части, это привело к небезопасному состоянию дорог муниципального и регионального статусов: дороги, улицы и тротуары покрылись льдом настолько, что один благовещенец поехал по улице на коньках.

Из-за обледенения взлетно-посадочной полосы аэропорт Благовещенска закрыт на прием и выпуск воздушных судов ориентировочно до 13:00 местного времени. Аэродромная служба проводит весь комплекс работ для обеспечения безопасного приема самолетов. Информация по состоянию рейсов отображается в онлайн табло на сайте аэропорта.

До улучшения погодных условий и стабилизации дорожной обстановки приостановлено межмуниципальное автобусное сообщение и движение школьных автобусов. Мониторинг дорожной ситуации ведётся в круглосуточном режиме.

На региональных трассах дорожными службами идет круглосуточная борьба с гололёдом. Дорожные службы еще ночью вывели более 100 единиц спецтехники на дороги, ведется посыпка дорог проезжей части реагентами. За ночь дорожники высыпали на дорогах Благовещенска 40 тонн соли и 390 тонн отсева. Работа продолжается.

Сложная обстановка на дорогах будет сохраняться в течение еще ближайших суток. Водителям необходимо выбирать минимальную скорость движения, важно помнить, что состояние дорожного полотна может меняться через каждый метр. Увеличение дистанции, обеспечит большим местом для непредвиденных маневров, сообщает пресс-служба города в своем инстаграм-аккаунте.

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#мэрия #погода

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Комментарии
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  • Гой

    Гой
    26 минут назад

    А тротуары кто в порядок будет приводить?

  • Oksana2015

    Oksana2015
    19 минут назад

    Невозможно ходить...Ужас какой-то!!!

  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    да ни кто!!!!! само собой разрешится, у них пятидневка!!!! отдыхат баба Валя устает она, на хер мы ей нужны....

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