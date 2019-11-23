Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:26 0

В программу подготовки общевойсковых командиров ДВОКУ включена стрельба из 120-мм миномета

В программу подготовки общевойсковых командиров ДВОКУ включена стрельба из 120-мм миномета

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) впервые в практике подготовки общевойсковых командиров включена стрельба из 120-миллиметрового миномета. Нововведение обусловлено анализом опыта современных военных конфликтов.

Будущие командиры взводов учатся определять исходные установки для стрельбы и практически выполнять огневые задачи в составе минометного расчета. Для стрельбы используются минометы «Сани». Практическая стрельба выполняется курсантами на выпускном курсе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Осваивая стрельбу из миномета, курсанты получают необходимые знания об артиллерии, используемой в тактическом звене, учатся умело ее применять в интересах своего подразделения и в целом становятся универсальными командирами, способными успешно выполнить любую задачу.

Фото: structure.mil.ru

Просмотров всего: 157

#военные

распечатать


Происшествия 3

СМИ: возбуждено дело о неуставных отношениях в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Происшествия

В Белогорске осудили контрактников, изготовивших марихуану из дикорастущей конопли
Общество 4

Дальневосточный военный вуз в Благовещенске награжден орденом Жукова

Общество 1

В ДВОКУ для подготовки к АрМИ-2020 применяют уникальные методики
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь