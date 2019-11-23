В программу подготовки общевойсковых командиров ДВОКУ включена стрельба из 120-мм миномета

В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) впервые в практике подготовки общевойсковых командиров включена стрельба из 120-миллиметрового миномета. Нововведение обусловлено анализом опыта современных военных конфликтов.

Будущие командиры взводов учатся определять исходные установки для стрельбы и практически выполнять огневые задачи в составе минометного расчета. Для стрельбы используются минометы «Сани». Практическая стрельба выполняется курсантами на выпускном курсе, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Осваивая стрельбу из миномета, курсанты получают необходимые знания об артиллерии, используемой в тактическом звене, учатся умело ее применять в интересах своего подразделения и в целом становятся универсальными командирами, способными успешно выполнить любую задачу.

Фото: structure.mil.ru