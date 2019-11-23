Амурчанин стал победителем национального чемпионата «Абилимпикс»

Фото: obr.amurobl.ru

С пятого национального чемпионата профмастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» амурчане привезли золото. Конкурс проходил в Москве. В нем участвовали около 1 800 конкурсантов из 85 регионов России.

Амурскую область представляли восемь человек – школьники, студенты и специалист. Свои навыки они демонстрировали в компетенциях: «Резьба по дереву», «Художественный дизайн», «Флористика», «Фотограф-репортер», «Портной», «Веб-дизайн», «Обработка текста» и «Бисероплетение».

По итогам соревновательных дней первое место в направлении «Флористика» занял ученик школы № 13 Благовещенска. Четырнадцатилетний Илья Фролов признан лучшим среди 12 участников, которые также боролись за победу в этой компетенции, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Министерство поздравляет Илью Фролова с заслуженной победой и желает дальнейших успехов в учебе и будущей профессиональной деятельности.

Участие в заключительном этапе чемпионата «Абилимпикс» для амурчан не в новинку. В прошлом году честь Приамурья защищали шесть молодых профессионалов. По итогам двух соревновательных дней лучшим в стране по направлению «Резьба по дереву» стал выпускник Амурского педагогического колледжа Сергей Комаров.