В Приамурье пожар охватил квартиру, хозпостройки, гараж, трактор и автомобиль

22 ноября был серьезный пожар в селе Некрасовка Белогорского района. Люди во время него не пострадали, однако пламя причинило сильный ущерб.

Сообщение о пожаре в Некрасовке поступило днем 22 ноября: произошло возгорание на частном подворье. К месту были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части поселка Томичи, пожарно-спасательной части № 4 Белогорска и добровольной пожарной дружины Некрасовки. На момент прибытия первых подразделений открытым пламенем горели летняя кухня, три хозпостройки, гараж, находившиеся в нем трактор и автомобиль, одна из квартир двухквартирного жилого дома.

В тушении было задействовано 14 человек и пять единиц техники. Одну из квартир от распространения огня пожарные отстояли. Позднее обнаружение, плотность застройки, ветхие постройки – все это способствовало быстрому распространению пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.