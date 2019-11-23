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В аэропорту Благовещенска задерживаются авиарейсы

В аэропорту Благовещенска задерживаются авиарейсы
Фото: Амур.инфо

23 ноября аэропорт Благовещенска не принимает самолеты из других городов и не дает разрешения на вылет. Это следует из информации на сайте аэропорта города.

По состоянию на 09:17 задерживается прибытие рейсов: S7-5211 из Новосибирска – до 12:00; U6-299 из Москвы / Екатеринбурга – до 12:00; U6-349 из Москвы – до 12:00; S7-3061 из Москвы – до 12:25; ИЕ-4544 из Владивостока – до 12:00; РД-111 из Иркутска / Улан-Удэ – до 12:05.

Задерживается вылет рейсов: ИЕ-3637 в Южно-Сахалинск – до 13:00; S7-3062 в Москву – до 13:25; РД-111 во Владивосток – до 13:00; IK-2705 на Пхукет – до 14:00.

Связаны ли задержки рейсов с погодой, неизвестно.

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#транспорт

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