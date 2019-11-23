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В Амурской области осадки: прогноз погоды на 23 ноября

В Амурской области осадки: прогноз погоды на 23 ноября
Фото: twitter.com

23 ноября в Амурской области переменно облачно, местами по востоку – снег. Дует северо-западный, западный ветер со скоростью 9-14 метров в секунду.

Температура по северу – минус 15…20, в осадках и облачности – 6…11. По югу – 6…11, по востоку в осадках – 1…6 градусов ниже нуля.

В Благовещенске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер дует с запада – 7-12 метров в секунду. Температура – 5…7 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах города и области гололедица. Водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

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