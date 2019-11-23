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23ноября
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сегодня, 09:00 0

К Земле приближается неизвестный астероид

К Земле приближается неизвестный астероид
Фото: pixabay.com

«Роскосмос» сообщил, что обнаружен приближающийся к Земле ранее неизвестный малый астероид. По размеру он сопоставим с Челябинским метеоритом. В поперечнике он составляет 10–15 метров и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года.

ДОбнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 километров», — сообщается на сайте корпорации «Роскосмос 22 ноября.

Обнаружить небесное тело удалось 6 ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1. На основе полученных измерений специалистами были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям.

В «Роскосмосе» отметили, что этот астероид является вторым, обнаруженным за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля было обнаружено небесное тело, сближавшееся с Землей на достаточно уникальной орбите. Его максимальное сближение с планетой составило 187 тысяч 791 километр, сообщают «Известия».

Для планеты серьезной опасности небесное тело не представляет, говорят специалисты. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил телеканалу RT, что данный астероид — «это даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем, за исключением нескольких наблюдателей».

19 октября в Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили, что к земле летит астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 ккилометра.

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#космос #происшествия

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