К Земле приближается неизвестный астероид

Фото: pixabay.com

ДОбнаружение произошло в интервале наибольшего сближения с Землей, при этом минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 километров», — сообщается на сайте корпорации «Роскосмос 22 ноября.

Обнаружить небесное тело удалось 6 ноября 2019 года при проведении плановых работ по мониторингу геостационарной области на оптико-электронном комплексе ЭОП-2-1. На основе полученных измерений специалистами были сформированы целеуказания, которые были автоматически распространены Центром малых планет по всем мировым обсерваториям.

В «Роскосмосе» отметили, что этот астероид является вторым, обнаруженным за последние три месяца. Так, в ночь с 27 на 28 июля было обнаружено небесное тело, сближавшееся с Землей на достаточно уникальной орбите. Его максимальное сближение с планетой составило 187 тысяч 791 километр, сообщают «Известия».

Для планеты серьезной опасности небесное тело не представляет, говорят специалисты. Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе объяснил телеканалу RT, что данный астероид — «это даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем, за исключением нескольких наблюдателей».

19 октября в Центре исследования околоземных объектов NASA сообщили, что к земле летит астероид 162082 (1998 HL1) размером от 400 метров до 1 ккилометра.