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23ноября
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сегодня, 08:39 0

В Белогорске после дождя также возникли проблемы на дорогах (фото, видео)

В Белогорске после дождя также возникли проблемы на дорогах (фото, видео)
Фото: кадр видео

Дождь подкинул проблем жителям не только Благовещенска, но и Белогорска. Это следует из фото и видео, которые появились в социальных сетях.

По сведениям инстаграм-паблика dtp_belogorsk, в Белогорске также прошел дождь, а потом выпавшие осадки заледенели. Это привело к проблемам в движении транспорта. Так, отмечается, что водители не могли заехать на так называемую «гору» – по участку дороги, где идет подъем.

«Дождь шел до 3 часов ночи», – заметил один из пользователей Инстаграма. «В 7 утра вышла на улицу, не просто ехать невозможно, пешком-то только на коньках... Проехала машина с песком, посыпала только место, где автобус разворачивается...» – написал другой.

Фото, видео: instagram.com/dtp_belogorsk

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#Белогорск #погода #транспорт

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