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23ноября
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сегодня, 08:22 0

Благовещенец прокатился на коньках по льду проезжей части (видео)

Благовещенец прокатился на коньках по льду проезжей части (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Один из горожан встал на коньки, чтобы прокатиться по оледеневшей проезжей части.

Как сообщало Амур.инфо, в областном центре прошел дождь, а потом ударил мороз, что привело к оледенению дорог. Горожан призывают быть предельно осторожными во время нахождения на улице, садясь за руль автомобиля – соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких маневров.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#погода

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