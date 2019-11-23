Дождь превратил улицы Благовещенска в каток (фото)

Погода сыграла с Благовещенском злую шутку. Вечером 22 ноября в городе пошел дождь, а в ночь на 23-е число выпавшие осадки замерзли, когда ударил мороз. Улицы областного центра покрылись коркой льда.

Опасность подстерегает и пешеходов, и автомобилистов. Первые могут получить травму, поскользнувшись и упав во время передвижения. Для вторых ситуация еще серьезнее – шины, даже зимние, очень плохо держат сцепление с заледеневшей проезжей частью. Тем, кто все же решился сесть сегодня за руль, стоит значительно снизить скорость.

«Как будто на другой планете оказался. Во льду абсолютно все – лестницы, дороги. Если бы мог, остался бы сегодня дома, конечно», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» Константин, один из горожан, который отправился утром 23 ноября на работу.

«При данных условиях есть вероятность нарушения в движении транспорта, как в населенных пунктах, так и на дорогах регионального и местного значений. Гололед может стать причиной дорожно-транспортных происшествий и введения ограничений в движении пассажирского межмуниципального транспорта», – предупреждают в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

Министерство рекомендует водителям по возможности воздержаться от ранних поездок без необходимости, а если отказаться от поездки невозможно, следует принимать решение по фактической ситуации: максимально снизить скорость, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Фото: Амур.инфо